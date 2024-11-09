«Диета хищника» набирает популярность

«Диета хищника» (carnivore diet) — это тип питания, основанный исключительно на продуктах животного происхождения: мясе, рыбе, яйцах и некоторых молочных продуктах. Ее сторонники утверждают, что диета помогает сбросить вес и нарастить мышцы, улучшить настроение, поднять иммунитет, вылечить аутоиммунные заболевания и акне. Видео с людьми, питающимися только говядиной, сливочным маслом и яйцами, собирают миллионы просмотров. Одни считают эту диету полезной и живут на ней годами, другие — смертельно опасной. «Холод» разобрался, может ли она улучшить здоровье, какие есть риски и кому она противопоказана.
Кто придумал «диету хищника»?
Идея мясной диеты зародилась еще в 1700-х годах благодаря шотландскому военному хирургу Джону Ролло. Он впервые применил диету, состоящую только из мяса, для лечения пациентов с диабетом. А популяризировал идею радикального мясоедения ортопед Шон Бейкер из США в 2017 году. В том же году Медицинская комиссия штата Нью-Мексико отозвала медицинскую лицензию Бейкера из-за опасений по поводу его компетентности. Однако позже ее восстановили — с условием, что он может практиковать только под контролем наставника.
Диета, которую он продвигает, полностью исключает углеводы: фрукты, овощи, бобовые, сахара, злаки, орехи и семена. Есть можно мясо (говядину, свинину, баранину, птицу), рыбу и морепродукты, яйца, некоторые молочные продукты и животные жиры. Из напитков разрешены только вода и костный бульон. Некоторые варианты диеты допускают чай и черный кофе без добавок. Многие сторонники этой диеты едят только стейки и сливочное масло (иногда добавляя его в кофе). А более радикальные — сырое мясо, яйца и органы животных.
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Бейкер и его последователи утверждают, что такой тип питания помогает вылечиться от тяжелых заболеваний и улучшить самочувствие. Сам он придерживается «диеты хищника» уже восемь лет и утверждает, что ее эффективность подтверждается его прекрасной физической формой.
Правда ли она полезна?
Эта диета действительно может облегчить симптомы у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника: язвенным колитом и болезнью Крона.
Исследование с участием более 2000 человек показало, что придерживающиеся этой диеты были удовлетворены питанием с большим содержанием мяса, отмечали общее улучшение самочувствия и редкие побочные эффекты. Также диета может помочь быстро снизить вес за счет высокобелкового и низкоуглеводного питания. Из-за нехватки углеводов организм переключается на сжигание жира для получения энергии. Когда жир расщепляется, образуются кетоны — вещества, которые являются альтернативой глюкозе в качестве энергии. Белок и жир способствуют чувству насыщения, помогая потрелять меньше калорий. Но снизить вес можно и без полного отказа от углеводов.
Сторонники диеты пишут, что у них нормализовался вес и гормональный фон, стали менее выраженными симптомы аутоиммунных заболеваний, стабилизировался уровень сахара и давление, стали крепче зубы и десны, уменьшились боли в суставах и воспаления. Кроме того, пользователи форумов утверждают, что отказ от растительных продуктов и углеводов облегчил их симптомы депрессии и улучшил настроение.
Однако многие сталкиваются и с негативными последствиями такого питания. После нескольких месяцев соблюдения диеты некоторые люди сообщают о том, что у них развился диабет второго типа, возникли проблемы с почками и пищеварением (запоры, диарея), ухудшилось состояние кожи, а также появились тошнота и постоянное чувство голода.
Что говорят исследования?
ННа сегодня научные данные о «диете хищника» ограничены и основаны преимущественно на краткосрочных наблюдениях и опросах.
Ученые из Бостона опросили 2029 человек, соблюдающих диету более шести месяцев. Результаты показали в основном положительные изменения. По данным исследования, подавляющее большинство его участников отметило улучшение самочувствия и снижение симптомов хронических заболеваний. Среди пациентов с диабетом более 80% смогли снизить дозы лекарств. Однако у части людей повысился уровень «плохого» холестерина до высокого значения (172 мг/дл при норме до 100 мг/дл), что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. У менее 5% появились проблемы пищеварения и мышечные судороги. Некоторые показатели здоровья опрошенных, включая уровень «полезного» холестерина и триглицеридов, остались в норме.
Критики этого исследования также заявляют, что оно было просто опросом в соцсетях. В нем опрашивали людей, которые утверждали, что придерживаются диеты плотоядных животных. То есть это были наблюдения, о которых рассказывали сами участники, и нет возможности проверить их пищевые привычки или как диета на самом деле повлияла на их здоровье. Также необходимо отметить, что опрошенные были поклонниками этой диеты, что вносит в результаты искажения.
Эксперты отмечают, что необходимы дополнительные исследования для определения эффективности и безопасности «диеты хищника» — в частности, потому что участники данного исследования придерживались диеты только в течение 9–20 месяцев. Неизвестно, как она влияет на здоровье в долгосрочной перспективе.
Еще одно исследование, в котором наблюдали за двумя мужчинами, в течение года питавшимися исключительно мясом, рыбой и молочными продуктами, показало у них опасное повышение уровня «плохого» холестерина. УЗИ выявило у обоих утолщение стенок артерий — это первый признак атеросклероза — заболевания, при котором холестерин откладывается на стенках сосудов, затрудняя кровоток и увеличивая риск инфаркта и инсульта.
Исследование японских ученых показало, что длительное соблюдение низкоуглеводных диет может повышать риск смертности. Хотя причины до конца не ясны, они могут быть связаны с увеличением потребления белка из животных источников, холестерина и насыщенных жиров
Чем опасна эта диета?
Потенциальные риски для здоровья:
- Проблемы с пищеварением. Дефицит клетчатки и углеводов может вызывать запоры, вздутие и боли в животе. Также нарушается микрофлора кишечника, что ослабляет иммунитет.
- Нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Может повыситься уровень «плохого» холестерина, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. А избыток жиров и белков создает дополнительную нагрузку на сердце.
- Хрупкость костей. Недостаточное поступление витаминов и минералов снижает плотность костной ткани, повышая риск остеопороза и переломов.
- Нарушение работы почек. Избыточное потребление белков и жиров перегружает почки, что может привести к их повреждению.
- Риск онкологических заболеваний. Высокое потребление красного и обработанного мяса связывают с повышенным риском развития различных видов рака, включая рак кишечника и прямой кишки.
- Риск дефицита питательных веществ. Исключение растительной пищи может привести к дефициту необходимых питательных веществ, таких как витамин С, клетчатка и антиоксиданты.
Кому нельзя переходить на этот тип питания?
«Диета хищника» противопоказана нескольким группам людей:
- Тем, у кого уже есть заболевания почек. Высокое потребление белка может привести к перегрузке почек, что может усугубить имеющиеся проблемы.
- Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокое содержание насыщенных жиров в рационе может повысить уровень холестерина ЛПНП, увеличивая риск сердечных заболеваний.
- Больным подагрой. Чрезмерное употребление мяса может повысить уровень мочевой кислоты, что может спровоцировать обострение подагры.
- Беременным или кормящим женщинам. Ограничительный характер диеты может не обеспечить достаточного питания как для матери, так и для ребенка.
- Людям с расстройствами пищеварения. Недостаток клетчатки в рационе может привести к запорам и другим проблемам с пищеварением.
- Детям и подросткам. Для роста и развития им нужны углеводы, клетчатка, витамины и минералы из растительных источников.
«Диета хищника» действительно может помочь при определенных состояниях, но избыток красного мяса и сливочного масла в рационе могут повысить у части людей холестерин и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Также эта диета противоречит рекомендациям ВОЗ о здоровом питании. Прежде чем пробовать какую-либо диету, следует посоветоваться с врачом.
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