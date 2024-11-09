«Диета хищника» набирает популярность

Ее последователи едят одно мясо и утверждают, что излечились от тяжелых болезней. Это правда?

«Диета хищника» (carnivore diet) — это тип питания, основанный исключительно на продуктах животного происхождения: мясе, рыбе, яйцах и некоторых молочных продуктах. Ее сторонники утверждают, что диета помогает сбросить вес и нарастить мышцы, улучшить настроение, поднять иммунитет, вылечить аутоиммунные заболевания и акне. Видео с людьми, питающимися только говядиной, сливочным маслом и яйцами, собирают миллионы просмотров. Одни считают эту диету полезной и живут на ней годами, другие — смертельно опасной. «Холод» разобрался, может ли она улучшить здоровье, какие есть риски и кому она противопоказана.

Кто придумал «диету хищника»?

Идея мясной диеты зародилась еще в 1700-х годах благодаря шотландскому военному хирургу Джону Ролло. Он впервые применил диету, состоящую только из мяса, для лечения пациентов с диабетом. А популяризировал идею радикального мясоедения ортопед Шон Бейкер из США в 2017 году. В том же году Медицинская комиссия штата Нью-Мексико отозвала медицинскую лицензию Бейкера из-за опасений по поводу его компетентности. Однако позже ее восстановили — с условием, что он может практиковать только под контролем наставника.

Диета, которую он продвигает, полностью исключает углеводы: фрукты, овощи, бобовые, сахара, злаки, орехи и семена. Есть можно мясо (говядину, свинину, баранину, птицу), рыбу и морепродукты, яйца, некоторые молочные продукты и животные жиры. Из напитков разрешены только вода и костный бульон. Некоторые варианты диеты допускают чай и черный кофе без добавок. Многие сторонники этой диеты едят только стейки и сливочное масло (иногда добавляя его в кофе). А более радикальные — сырое мясо, яйца и органы животных.

Бейкер и его последователи утверждают, что такой тип питания помогает вылечиться от тяжелых заболеваний и улучшить самочувствие. Сам он придерживается «диеты хищника» уже восемь лет и утверждает, что ее эффективность подтверждается его прекрасной физической формой.

Правда ли она полезна?

Эта диета действительно может облегчить симптомы у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника: язвенным колитом и болезнью Крона.

Исследование с участием более 2000 человек показало, что придерживающиеся этой диеты были удовлетворены питанием с большим содержанием мяса, отмечали общее улучшение самочувствия и редкие побочные эффекты. Также диета может помочь быстро снизить вес за счет высокобелкового и низкоуглеводного питания. Из-за нехватки углеводов организм переключается на сжигание жира для получения энергии. Когда жир расщепляется, образуются кетоны — вещества, которые являются альтернативой глюкозе в качестве энергии. Белок и жир способствуют чувству насыщения, помогая потрелять меньше калорий. Но снизить вес можно и без полного отказа от углеводов.

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Сторонники диеты пишут, что у них нормализовался вес и гормональный фон, стали менее выраженными симптомы аутоиммунных заболеваний, стабилизировался уровень сахара и давление, стали крепче зубы и десны, уменьшились боли в суставах и воспаления. Кроме того, пользователи форумов утверждают, что отказ от растительных продуктов и углеводов облегчил их симптомы депрессии и улучшил настроение.

Однако многие сталкиваются и с негативными последствиями такого питания. После нескольких месяцев соблюдения диеты некоторые люди сообщают о том, что у них развился диабет второго типа, возникли проблемы с почками и пищеварением (запоры, диарея), ухудшилось состояние кожи, а также появились тошнота и постоянное чувство голода.

Что говорят исследования?

ННа сегодня научные данные о «диете хищника» ограничены и основаны преимущественно на краткосрочных наблюдениях и опросах.

Ученые из Бостона опросили 2029 человек, соблюдающих диету более шести месяцев. Результаты показали в основном положительные изменения. По данным исследования, подавляющее большинство его участников отметило улучшение самочувствия и снижение симптомов хронических заболеваний. Среди пациентов с диабетом более 80% смогли снизить дозы лекарств. Однако у части людей повысился уровень «плохого» холестерина до высокого значения (172 мг/дл при норме до 100 мг/дл), что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. У менее 5% появились проблемы пищеварения и мышечные судороги. Некоторые показатели здоровья опрошенных, включая уровень «полезного» холестерина и триглицеридов, остались в норме.

Продукты из «диеты хищника». Фото: Nina Firsova / Alamy / Reuters Connect

Критики этого исследования также заявляют, что оно было просто опросом в соцсетях. В нем опрашивали людей, которые утверждали, что придерживаются диеты плотоядных животных. То есть это были наблюдения, о которых рассказывали сами участники, и нет возможности проверить их пищевые привычки или как диета на самом деле повлияла на их здоровье. Также необходимо отметить, что опрошенные были поклонниками этой диеты, что вносит в результаты искажения.

Эксперты отмечают, что необходимы дополнительные исследования для определения эффективности и безопасности «диеты хищника» — в частности, потому что участники данного исследования придерживались диеты только в течение 9–20 месяцев. Неизвестно, как она влияет на здоровье в долгосрочной перспективе.

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Еще одно исследование, в котором наблюдали за двумя мужчинами, в течение года питавшимися исключительно мясом, рыбой и молочными продуктами, показало у них опасное повышение уровня «плохого» холестерина. УЗИ выявило у обоих утолщение стенок артерий — это первый признак атеросклероза — заболевания, при котором холестерин откладывается на стенках сосудов, затрудняя кровоток и увеличивая риск инфаркта и инсульта.

Исследование японских ученых показало, что длительное соблюдение низкоуглеводных диет может повышать риск смертности. Хотя причины до конца не ясны, они могут быть связаны с увеличением потребления белка из животных источников, холестерина и насыщенных жиров

Чем опасна эта диета?

Потенциальные риски для здоровья:

Проблемы с пищеварением . Дефицит клетчатки и углеводов может вызывать запоры, вздутие и боли в животе. Также нарушается микрофлора кишечника, что ослабляет иммунитет.

. Дефицит клетчатки и углеводов может вызывать запоры, вздутие и боли в животе. Также нарушается микрофлора кишечника, что ослабляет иммунитет. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему . Может повыситься уровень «плохого» холестерина, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. А избыток жиров и белков создает дополнительную нагрузку на сердце.

. Может повыситься уровень «плохого» холестерина, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. А избыток жиров и белков создает дополнительную нагрузку на сердце. Хрупкость костей . Недостаточное поступление витаминов и минералов снижает плотность костной ткани, повышая риск остеопороза и переломов.

. Недостаточное поступление витаминов и минералов снижает плотность костной ткани, повышая риск остеопороза и переломов. Нарушение работы почек . Избыточное потребление белков и жиров перегружает почки, что может привести к их повреждению.

. Избыточное потребление белков и жиров перегружает почки, что может привести к их повреждению. Риск онкологических заболеваний . Высокое потребление красного и обработанного мяса связывают с повышенным риском развития различных видов рака, включая рак кишечника и прямой кишки.

. Высокое потребление красного и обработанного мяса связывают с повышенным риском развития различных видов рака, включая рак кишечника и прямой кишки. Риск дефицита питательных веществ. Исключение растительной пищи может привести к дефициту необходимых питательных веществ, таких как витамин С, клетчатка и антиоксиданты.

Кому нельзя переходить на этот тип питания?

«Диета хищника» противопоказана нескольким группам людей:

Тем, у кого уже есть заболевания почек . Высокое потребление белка может привести к перегрузке почек, что может усугубить имеющиеся проблемы.

. Высокое потребление белка может привести к перегрузке почек, что может усугубить имеющиеся проблемы. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями . Высокое содержание насыщенных жиров в рационе может повысить уровень холестерина ЛПНП, увеличивая риск сердечных заболеваний.

. Высокое содержание насыщенных жиров в рационе может повысить уровень холестерина ЛПНП, увеличивая риск сердечных заболеваний. Больным подагрой. Чрезмерное употребление мяса может повысить уровень мочевой кислоты, что может спровоцировать обострение подагры.

Чрезмерное употребление мяса может повысить уровень мочевой кислоты, что может спровоцировать обострение подагры. Беременным или кормящим женщинам . Ограничительный характер диеты может не обеспечить достаточного питания как для матери, так и для ребенка.

. Ограничительный характер диеты может не обеспечить достаточного питания как для матери, так и для ребенка. Людям с расстройствами пищеварения . Недостаток клетчатки в рационе может привести к запорам и другим проблемам с пищеварением.

. Недостаток клетчатки в рационе может привести к запорам и другим проблемам с пищеварением. Детям и подросткам. Для роста и развития им нужны углеводы, клетчатка, витамины и минералы из растительных источников.

«Диета хищника» действительно может помочь при определенных состояниях, но избыток красного мяса и сливочного масла в рационе могут повысить у части людей холестерин и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Также эта диета противоречит рекомендациям ВОЗ о здоровом питании. Прежде чем пробовать какую-либо диету, следует посоветоваться с врачом.

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