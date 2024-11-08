Полиции предложили защищать «традиционные ценности»

Российское МВД предложило расширить полномочия сотрудников полиции и добавить в них деятельность, «направленную на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, опубликованный на официальном портале проектов нормативных актов.

Проект указа Путина предполагает внесение изменений в Положение о Министерстве внутренних дел России. В пояснительной записке к документу сказано, что его разработали в соответствии с планом мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Основ государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». План был утвержден в 2022 году.

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Как отмечает «Коммерсантъ», понятие «традиционных ценностей» включает в себя «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, крепкая семья, коллективизм, историческая память, преемственность поколений, единство народов».

Сейчас проект указа находится на стадии обсуждения, которое продлится до 21 ноября этого года.

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Ранее в России составили список «противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям» государств, в который вошли 47 стран Евросоюза и НАТО, а также Япония, Сингапур и Тайвань. Жители этих стран могут получить разрешение на проживание в России по упрощенной схеме, если объявят, что они разделяют «традиционные ценности» России. Список стран утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

В сентябре этого года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить «движение чайлдфри», назвав его противоречащим «традиционным ценностям». Месяц спустя Госдума одобрила в первом чтении соответствующий законопроект