Мишустин утвердил список «противоречащих традиционным ценностям» государств

Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил список из 47 государств, чья политика противоречит «традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Жители этих стран смогут получить разрешение на проживание в России по упрощенной процедуре. Распоряжение опубликовано и официально вступило в силу.

В список включены страны Евросоюза и НАТО, а также Япония, Сингапур и остров Тайвань (Китайская Республика). При этом из стран ЕС в перечень не вошли Венгрия и Словакия, а из участников Североатлантического альянса — Турция.

В распоряжении говорится, что перечисленные в списке государства «реализуют политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки». В тексте документа говорится, что распоряжение составлено в соответствии с указом Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Путин подписал указ в августе. Согласно указу, Министерство иностранных дел с сентября обязано выдавать проживающим в странах из правительственного списка иностранцам и лицам без гражданства однократные трехмесячные визы — если эти люди объявят себя разделяющими «традиционные российские духовно-нравственные ценности». На таких людей не распространяются правительственные квоты для трудовых мигрантов, с них нельзя требовать обязательного знания русского языка, истории и законодательства Российской Федерации.

В начале августа Путин дал поручение Мишустину разработать федеральный проект «Россия в мире». Целью проекта были названы продвижение «традиционных российских ценностей» за пределами страны и развитие «международного молодежного сотрудничества». Проект, в том числе, получил право на финансирование грантов для обучения и трудоустройства иностранцев, а также на оплату «программ краткосрочных ознакомительных поездок в Россию».

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