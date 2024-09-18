Глава Совфеда призвала запретить в России чайлдфри

Современный феминизм не занимается борьбой за женское равноправие, а «движение чайлдфри», сторонники которого отказываются заводить детей, необходимо запретить в России на законодательном уровне. Об этом в интервью газете «Известия» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, изначально феминизм все же подразумевал борьбу за права женщин, но затем «на Западе феминизм выродился, радикализировался» и стал «воинствующим». Матвиенко убеждена, что сейчас борьба за женское равноправие «сдана в архив».

«Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», — заявила она.

Говоря о предстоящем Евразийском женском форуме, Матвиенко выразила уверенность, что среди его участников феминисток нет, но есть женщины, выступающие за сохранение ключевых традиционных ценностей. К таковым, по мнению спикера верхней палаты российского парламента, относятся, в частности, «традиционная семья» и дети.

Матвиенко отметила, что возможность самореализации у современной женщины все же должна быть, но «при сохранении ее главной миссии — мамы, бабушки, жены». «Нужно создавать условия, чтобы одно не противоречило другому, чтобы в каждой стране женщина могла совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи»,— пояснила глава Совфеда.

О разработке законопроекта о запрете в России «идеологии чайлдфри» в июне заявил замглавы Минюста Всеволод Вуколов. Тогда он пояснял, что мысль о том, что «можно обойтись и без детей», имеет «экстремистскую направленность».

Месяц спустя запретить в России «движение чайлдфри» Минюст попросил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев. Он также называл «экстремистской» идею о сознательной бездетности.

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В свою очередь, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов и вовсе называл идеи чайлдфри сатанинскими.

Между тем, как отмечает «Коммерсантъ», идею законодательного запрета в России «движения чайлдфри» поддерживают лишь 34% россиян, тогда как 32% — выступают против. Таковы оказались результаты опроса, проведенного в июле компанией SuperJob.

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