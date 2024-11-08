Мужчина напал на пенсионерку из-за собаки

В Челябинске задержали мужчину, предположительно напавшего на пенсионерку. По его мнению, она выгуливала собаку в неположенном месте. Об этом сообщает «Российская газета». Имя мужчины не уточняется.

«Оперативниками уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД по Челябинску установлен и задержан мужчина, у которого возник конфликт с женщиной на улице Бейвеля. Он доставлен в районный отдел, в котором организована проверку инцидента», — сообщили в полицейском главке региона.

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По данным издания, конфликт между мужчиной и владелицей собаки произошел на экотропе. По версии мужчины, выйдя на пробежку, он едва не столкнулся с женщиной, выгуливавшей там собаку. Возвращаясь тем же путем, он снова встретил ее и сделал замечание, напомнив, что выгул собак в этом месте запрещен. В ответ женщина достала телефон и начала его снимать. Тогда он попробовал выбить гаджет из рук женщины.

В свою очередь, пенсионерка рассказала, что гуляла с собакой, когда пробегавший мимо мужчина грубо столкнул с дороги, хотя, как утверждает женщина, ширина тропы вполне позволяла обогнуть ее, не допустив столкновения. После этого мужчина ей якобы нагрубил. Она достала телефон и стала его снимать, после чего мужчина напал на нее, начал избивать и попытался отобрать телефон. Прекратилось избиение, по словам женщины, только после вмешательства случайных свидетелей конфликта.

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Позже, по словам пенсионерки, соседи рассказали, что тоже сталкивались с мужчиной. Одна из жительниц микрорайона рассказала, что подверглась нападению, когда выгуливала собаку. По ее словам, спастись ей помог газовый баллончик и вовремя подоспевший муж.

Как пишет издание, слова соседки подтвердили в полиции. В УМВД по Челябинску «Российской газете» сообщили, что ранее к ним поступило соответствующее заявление от пострадавшей. По нему возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК).

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