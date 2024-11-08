EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина напал на пенсионерку из-за собаки

2 минуты чтения 08.11.2024

В Челябинске задержали мужчину, предположительно напавшего на пенсионерку. По его мнению, она выгуливала собаку в неположенном месте. Об этом сообщает «Российская газета». Имя мужчины не уточняется.

«Оперативниками уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД по Челябинску установлен и задержан мужчина, у которого возник конфликт с женщиной на улице Бейвеля. Он доставлен в районный отдел, в котором организована проверку инцидента», — сообщили в полицейском главке региона.

Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Вот они слева направо: Опездол, Олимпия, Пьер, Густав, Люцифер и Жизель. Люблю их, вместе мы эмигрировали в Черногорию
Общество9 минут чтения

По данным издания, конфликт между мужчиной и владелицей собаки произошел на экотропе. По версии мужчины, выйдя на пробежку, он едва не столкнулся с женщиной, выгуливавшей там собаку. Возвращаясь тем же путем, он снова встретил ее и сделал замечание, напомнив, что выгул собак в этом месте запрещен. В ответ женщина достала телефон и начала его снимать. Тогда он попробовал выбить гаджет из рук женщины.

В свою очередь, пенсионерка рассказала, что гуляла с собакой, когда пробегавший мимо мужчина грубо столкнул с дороги, хотя, как утверждает женщина, ширина тропы вполне позволяла обогнуть ее, не допустив столкновения. После этого мужчина ей якобы нагрубил. Она достала телефон и стала его снимать, после чего мужчина напал на нее, начал избивать и попытался отобрать телефон. Прекратилось избиение, по словам женщины, только после вмешательства случайных свидетелей конфликта.

Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Зумеры и миллениалы жалуются, что им сложно взрослеть. Виноваты поп-культура и рост цен на жилье
Мир9 минут чтения

Позже, по словам пенсионерки, соседи рассказали, что тоже сталкивались с мужчиной. Одна из жительниц микрорайона рассказала, что подверглась нападению, когда выгуливала собаку. По ее словам, спастись ей помог газовый баллончик и вовремя подоспевший муж.

Как пишет издание, слова соседки подтвердили в полиции. В УМВД по Челябинску «Российской газете» сообщили, что ранее к ним поступило соответствующее заявление от пострадавшей. По нему возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать

Посмотрите другие материалы

Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Общество
Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Вот они слева направо: Опездол, Олимпия, Пьер, Густав, Люцифер и Жизель. Люблю их, вместе мы эмигрировали в Черногорию
9 минут чтения
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Мир
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Зумеры и миллениалы жалуются, что им сложно взрослеть. Виноваты поп-культура и рост цен на жилье
9 минут чтения
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Общество
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Какие риски несет эта процедура и сколько стоит
5 минут чтения
Трамп выиграл выборы
Мир
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
10 минут чтения
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Общество
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
6 минут чтения
Социальные сети мешают жить
Интернет и мемы
Социальные сети мешают жить
Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.