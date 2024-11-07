Мужчина смертельно заболел из-за работы и подал на работодателя в суд для спасения своих коллег

Каменщик Марек Маржец подал в суд на бывших работодателей из-за смертельной болезни легких, которая развилась у него на предприятии по производству кухонных кварцевых столешниц. По данным таблоида Daily Mail, мужчина работал в небезопасных условиях и годами вдыхал вредные частицы мелкой кварцевой пыли.

48-летний житель Лондона Марек Маржец сейчас находится в больнице на севере Лондона, где получает паллиативную помощь. В апреле 2024 года врачи диагностировали у него силикоз — неизлечимое заболевание легких, вызванное вдыханием большого количества кварцевой пыли, как правило, в течение многих лет. Попадая в легкие, эти частицы могут накапливаться в легких, что приводит к воспалению и образованию рубцов.

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Все больше медиков в Великобритании предупреждают о рисках, связанных с частицами пыли от камня, который можно увидеть на кухнях по всей стране. Популярные кварцевые столешницы на 90% состоят из измельченного кварца и на 10% — из смол и пигментов. Во время обработки камень выделяет вредные частицы мелкой кварцевой пыли. Сообщается, что за последний год в Великобритании был зарегистрирован один случай смерти и 11 случаев заболевания силикозом.

«Я приехал в Великобританию в надежде построить лучшую жизнь и обеспечить материально своих маленьких дочерей. Вместо этого из-за работы, которую я выполнял, разрезая кварцевые столешницы, я лишился возможности дышать и испытываю ужасную боль. Я не могу передать словами, как я зол, что мне позволили работать в таких условиях и что моя жизнь оборвалась только из-за того, что я выполнял свою работу», — сказал он.

Врачи сообщили Маржецу, что ему осталось жить несколько недель. Каменщик заявил, что намерен добиться судебного разбирательства, чтобы спасти своих коллег от смертельной болезни.

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