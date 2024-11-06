Ставки по ипотеке превысили 43%

Максимальная ставка по ипотеке в России на начало ноября 2024 года достигла почти 43,2%. Столько придется заплатить по кредиту в Совкомбанке. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС), средняя ставка на начало ноября составляет 25,45%. Однако каждый банк определяет итоговую ставку для каждого клиента индивидуально, исходя из многих параметров: является ли человек зарплатным клиентом банка, застраховал ли он свою жизнь и здоровье, может ли он внести первоначальный взнос больше определенной части стоимости жилья и другим. Из-за этого в реальности некоторым людям придется платить по кредиту почти вдвое больше средней ставки.

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Так, рекордсменом по полной стоимости кредита — общей сумме расходов, которые предстоит оплатить заемщику, — стал Совкомбанк. За ним идут ВТБ (37,1%) и Сбербанк (31,3%). Следующими в рейтинге оказались Т-Банк, Московский Кредитный банк, «Абсолют» и Газпромбанк, где ставка также превысила 30%.

В свою очередь, самые низкие полные стоимости ипотечного кредита предлагают в банках «Кубань Кредит» (26,2%), «Санкт-Петербург» (27,9%) и «Дом.РФ» (29%).

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В октябре этого года Центробанк повысил ключевую ставку до рекордного с 2013 года уровня — 21% годовых — и объяснил это увеличивающимися инфляционными ожиданиями. Предыдущий рекорд был установлен после начала войны в Украине. Тогда ЦБ установил ключевую ставку на уровне 20%.

Повышение ключевой ставки вызвало всплеск обращений россиян к психологам из-за чувства тревоги и неопределенности. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в будущем возможно дальнейшее повышение ключевой ставки, если этого потребует борьба с инфляцией.