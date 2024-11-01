Россиянам понадобились психологи из-за повышения ключевой ставки

Недавнее повышение ключевой ставки до 21% вызвало у россиян чувство тревоги и неопределенности, из-за чего многим понадобилась помощь психолога. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В опросе приняли участие россияне от 21 до 60 лет. 19% респондентов рассказали, что ждали понижения ставки. Половина опрошенных из этой категории признались, что находятся в растерянности из-за решения ЦБ, одной десятой части респондентов пришлось обратиться за помощью к психологу. Еще четверть россиян отказались от планов по покупке недвижимости, так как после повышения ключевой ставки повышаются ставки на ипотеку.

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Большинство опрошенных — 63% — заявили, что повышение ставки не стало для них неожиданностью. Некоторые из респондентов рассказали, что планировали открыть вклад под повышенный процент, чтобы получить больше выгоды. Треть опрошенных признались, что решение ЦБ о повышении ключевой ставки никак не повлияло на их повседневную жизнь. 18% респондентов заявили, что не строили никаких прогнозов по поводу изменения ключевой ставки в России.

Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко заметила, что россияне стали более серьезно относиться к финансовой повестке. Из-за постоянного повышения ключевой ставки они стали чаще анализировать рынок и просчитывать наилучшие стратегии на будущее.

25 октября российский Центробанк повысил ключевую ставку до рекордного уровня в 21% годовых. Предыдущий рекорд был установлен после начала войны в Украине, когда ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. В ЦБ объяснили повышение ставки увеличивающимися инфляционными ожиданиями.

Тем временем председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что ставку можно повышать бесконечно, если того требует борьба с инфляцией. По ее словам, у повышения ключевой ставки нет предела. Она не согласилась с мнением о том, что после какой-то определенной точки ужесточение перестанет работать.