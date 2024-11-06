Обладательницу титула «Мисс Россия» задержали за контрабанду

Сотрудники аэропорта Внуково задержали по подозрению в контрабанде участницу конкурсов красоты, у которой с собой оказались драгоценности на 12 миллионов рублей, сообщила 6 ноября Федеральная таможенная служба. Телеграм-канал «112» написал, что это была «Мисс Россия-2015» София Никитчук.
Девушка прилетела в Москву из французской Ниццы транзитом через Стамбул, рассказали таможенники. Она прошла через «зеленый коридор» для пассажиров VIP-зала, где обычно проходят пассажиры, которым не надо декларировать багаж.
Однако в ходе таможенного контроля пассажирка «предъявила к досмотру» часы Patek Philippe, колье Cartier и два кольца. Ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750 пробы, сообщило ведомство со ссылкой на экспертизу.
Задержанная сказала, что не декларировала драгоценности, поскольку это ее личные вещи, пишут таможенники. По их словам, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты пошлины и «контрабанде стратегически важных товаров» (статьи 194 и 226.1 УК). Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы, уточнило ведомство.
Никитчук сейчас не числится задержанной, заявил «112» без ссылки на источники. Телеграм-канал Baza утверждает, что в момент прохождения пункта таможенного контроля украшения были надеты на девушке.
Сибирское издание «Чита.ру» обратило внимание, что 31-летняя модель сутки назад выкладывала в сторис инстаграма фото из маникюрного салона в Дубае, а около 15 часов назад — видео, снятое у подножия башни Бурдж-Халифа. Журналисты издания отметили, что таможня в опубликованном несколько часов назад сообщении не указала, когда именно произошло задержание.
Никитчук у себя в соцсетях задержание не комментировала. Девушка в 2014 году выиграла конкурс «Мисс Екатеринбург», а на следующий год завоевала титул «Мисс Россия». В том же 2015 году Никитчук заняла второе место на конкурсе «Мисс Мира» в Китае. До сих пор этот результат остается лучшим для девушек из России. Никитчук родилась в Челябинской области, встречалась с футболистом Федором Смоловым, сейчас занимается модельным бизнесом.
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