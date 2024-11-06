Обладательницу титула «Мисс Россия» задержали за контрабанду

Сотрудники аэропорта Внуково задержали по подозрению в контрабанде участницу конкурсов красоты, у которой с собой оказались драгоценности на 12 миллионов рублей, сообщила 6 ноября Федеральная таможенная служба. Телеграм-канал «112» написал, что это была «Мисс Россия-2015» София Никитчук.

Девушка прилетела в Москву из французской Ниццы транзитом через Стамбул, рассказали таможенники. Она прошла через «зеленый коридор» для пассажиров VIP-зала, где обычно проходят пассажиры, которым не надо декларировать багаж.

Однако в ходе таможенного контроля пассажирка «предъявила к досмотру» часы Patek Philippe, колье Cartier и два кольца. Ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750 пробы, сообщило ведомство со ссылкой на экспертизу.

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Задержанная сказала, что не декларировала драгоценности, поскольку это ее личные вещи, пишут таможенники. По их словам, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты пошлины и «контрабанде стратегически важных товаров» (статьи 194 и 226.1 УК). Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы, уточнило ведомство.

Никитчук сейчас не числится задержанной, заявил «112» без ссылки на источники. Телеграм-канал Baza утверждает, что в момент прохождения пункта таможенного контроля украшения были надеты на девушке.

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Сибирское издание «Чита.ру» обратило внимание, что 31-летняя модель сутки назад выкладывала в сторис инстаграма фото из маникюрного салона в Дубае, а около 15 часов назад — видео, снятое у подножия башни Бурдж-Халифа. Журналисты издания отметили, что таможня в опубликованном несколько часов назад сообщении не указала, когда именно произошло задержание.

Никитчук у себя в соцсетях задержание не комментировала. Девушка в 2014 году выиграла конкурс «Мисс Екатеринбург», а на следующий год завоевала титул «Мисс Россия». В том же 2015 году Никитчук заняла второе место на конкурсе «Мисс Мира» в Китае. До сих пор этот результат остается лучшим для девушек из России. Никитчук родилась в Челябинской области, встречалась с футболистом Федором Смоловым, сейчас занимается модельным бизнесом.

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