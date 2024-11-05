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Мир

Неонацисты планировали отделить целый регион от Германии

2 минуты чтения 05.11.2024

В Германии арестовали восемь мужчин, которых подозревают в участии в правоэкстремистской террористической организации. Они готовили отделение Саксонии от остальной Германии. Об этом сообщает газета BILD.

Фигуранты принадлежат к группировке «Саксонские сепаратисты». Всего в этой организации состоит 15-20 человек: они верят, что Германия находится на грани социального и государственного краха, который ожидается в некий «День Х». Помимо этого, приверженцы «Саксонских сепаратистов» разделяют расистские и антисемитские идеи.

Федеральная прокуратура Германии выдала ордера на арест членов группировки в различных городах Германии и Польши. В данный момент полиция также проводит обыски недвижимости членов в австрийской Вене. В операции участвуют порядка 500 немецких силовиков.

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Члены группировки планировали силовыми методами захватить территории в Саксонии и других восточногерманских землях. Они хотели сделать из этих земель некое подобие государства, основанного на идеях национал-социализма. BILD пишет, что «Саксонские сепаратисты» были готовы прибегнуть даже к этническим чисткам.

Для реализации своих планов члены группировки прошли военную подготовку с использованием оружия. В частности, они учились ведению боевых действий в городских условиях. Полицейские нашли у них камуфляжную одежду, боевые каски, бронежилеты и противогазы.

«Саксонские сепаратисты» — не единственная ультраправая группировка, которая пыталась подорвать безопасность Германии за последнее время. Ранее перед судом во Франкфурте предстали руководители «рейхсбюргеров» — движения, которое планировало свергнуть правительство Германии. Среди обвиняемых — 72-летний принц Генрих XIII Ройсс из династии фон Ройсс, которая правила землями в пределах современной Тюрингии и Саксонии.

«Рейхсбюргеры» хотели штурмом захватить бундестаг и поставить во главе государства своего лидера. Также они планировали восстановить государственное устройство Германской империи. В движении Граждане рейха» могут участвовать около 23 тысяч человек.

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