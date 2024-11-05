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Мир

Количество читающих детей и подростков «шокирующее и удручающе» упало

2 минуты чтения 05.11.2024

Опрос, проведенный британским Национальным фондом грамотности, показал, что количество детей от 8 до 18 лет, которые предпочитают читать в свободное время, упало на рекордно низкий уровень за последние 20 лет. Об этом сообщает The Guardian. 

Всего лишь 34,6% детей и подростков от 8 до 18 лет в Великобритании предпочитают чтение другому досугу в свободное время. Это худший показатель за последние 19 лет. Падение с прошлого года составило 8,8%. Оно наблюдается с 2016 года — тогда двое из трех детей и подростков сообщали, что предпочитают читать в свободное время. 

Частота чтения также упала на исторически низкий для Великобритании уровень: лишь 20,5% опрошенных рассказали о том, что ежедневно читают в свободное время. В прошлом году ежедневно читали 28% детей и подростков. Также присутствует значительная гендерная разница среди постоянных читающих: среди мальчиков — лишь 28,2%, в то время как среди девочек читают около 40,5%. 

«Мы знаем о детях, которые читают сами ради удовольствия, и детях, которым читают, — всем им чтение идет на пользу: [у них] увеличивается словарный запас и психологическое здоровье», — заявил детский писатель Фрэнк Коттрелл-Бойс. Он назвал чтение «невидимой привилегией».  

Опрос также выявил, что в два раза больше детей, которые заявили, что им нравится читать (34,2%), обладают навыками чтения выше среднего по сравнению с теми, кто сказал, что не читает в свободное время (15,7%). Более того, дети, которые читают в свободное время хотя бы раз в месяц, сказали, что чтение помогает им расслабиться (56,6%), делает их счастливее (41%), помогает понять точку зрения другого человека (32,8%) и узнать что-то новое о другой культуре (32,4%).

Всего Национальный фонд грамотности опросил 76131 ребенка возрастом от 8 до 18 лет в период с 3 января по 14 марта.

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