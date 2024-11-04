Россия требовала от Украины восстановить Донбасс за свой счет и признать его независимым

Опубликован проект мирного договора между Россией и Украиной, составленный 7 марта 2022 года. Первые требования российской стороны «позволяют понять, каковы были изначальные запросы России», пишет «Система» — расследовательский проект «Настоящего Времени» и «Радио Свобода». Проект договора передал «Системе» анонимный украинский источник, его подлинность изданию подтвердил источник с российской стороны.

«Система» сравнила черновик договора от 7 марта с публиковавшимся ранее проектом от 15 апреля, который передавали Владимиру Путину. Расследователи сделали вывод, что первоначальные требования России снизились, а украинской стороне удалось изменить многие формулировки в договоре.

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Согласно обеим опубликованным версиям, в ходе переговоров Россия не изменила своего требования о нейтральном статусе Украины, однако за месяц украинской стороне удалось включить в договор описание механизма защиты страны от нового нападения. Украина предлагала сделать гарантами своей безопасности Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Россия также предлагала добавить Беларусь и Турцию.

Первый проект договора обязывал бы Украину признать Крым и Севастополь частью России, а «ДНР» и «ЛНР» — независимыми республиками. Позднее страны приняли в Стамбуле коммюнике, в котором Украина не отказывалась от своих границ 1991 года, а вопрос принадлежности территорий предлагала в будущем решать дипломатически.

«Россия и Украина были скорее далеки от какого-то соглашения, хотя стороны и проделали огромную работу и обрисовали параметры этого возможного соглашения», — передает «Система» слова источников, знакомых с позициями обеих сторон.

Изначально Россия требовала сократить украинскую армию до 50 тысяч человек. В апрельской версии это требование изменилось на 85 тысяч, но украинская сторона настаивала на 250 тысячах человек.

Также в марте Россия требовала сделать русский язык государственным, восстановить Донецкую и Луганскую области за счет бюджета Украины, легализовать советскую символику, вывести иностранные силы и советников из страны, прекратить военную помощь Украине.

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Ведущий эксперт центра Карнеги Эрик Чарамелла объяснял «Системе», что первый договор говорил бы о капитуляции Украины: «Документ был структурирован так, будто Украина была агрессором, побежденным на поле боя, — что, конечно, не соответствовало реальности. Трудно сказать, была ли это попытка вести переговоры добросовестно, ведь такие условия были бы неприемлемы для любого украинца. Они нейтрализовали бы Украину до такой степени, что она стала бы беззащитной».

Источник «Системы», знакомый с позицией Владимир Путина по переговорам, рассказал изданию, что «целей СВО» не существует, и Путин может «в любой момент объявить своей победой и достижением целей все что угодно».

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Первые переговоры между Россией и Украиной прошли в Беларуси 28 февраля 2022 года, спустя четыре дня после начала российского вторжения. 29 марта в Стамбуле стороны составили коммюнике о нейтральном статусе Украины и гарантиях безопасности, вскоре Россия отвела войска от Киева. В апреле был составлен последний известный проект мирного соглашения.

По данным газеты Financial Times, в октябре этого года Россия и Украина при посредничестве Катара начали «предварительные переговоры» о приостановке взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский осенью этого года представил Верховной Раде и странам Запада «план победы», который позволил бы Украине вступить в НАТО и снял бы ограничения на удары по целям в России. Позже Зеленский возмутился, что газета The New York Times опубликовала секретный пункт плана, в котором Украина просила ракеты с дальностью до 2500 километров.