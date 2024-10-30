СМИ: Россия и Украина начали «предварительные переговоры»

Россия и Украина при посредничестве Катара начали «предварительные переговоры» о приостановке взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Знакомый с ходом переговоров дипломат назвал их в беседе с Financial Times «очень ранним обсуждением возможного возобновления чего-либо» .

Соглашение ознаменовало бы самую значительную деэскалацию войны с тех пор, как Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в начале 2022 года, пишет Financial Times. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2024-го заявил, что сделка о защите энергетических объектов «может стать сигналом готовности России к более широким мирным переговорам», напомнило издание.

Киев стремится возобновить диалог, который «был близок к соглашению» в августе, но оказался сорван из-за вторжения Украины в Курскую область, сказали источники Financial Times.

По словам неназванного высокопоставленного украинского чиновника, Москва и Киев в последние недели уже снизили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой разведывательными службами двух стран.

Российский срочник попал в плен на день рождения Он один раз был на стрельбище, а его подразделение бросили на оборону от вторжения ВСУ. Ему исполнилось 19 лет Общество 3 минуты чтения

И Киев, и Москва ранее признавали, что прекращение атак на энергосистему Украины и нефтеперерабатывающие мощности России отвечает взаимным интересам, пишет Financial Times.

Накануне зимы Украина сталкивается с серьезными проблемами из-за российских ракетных ударов, которые уничтожили почти половину энергетических мощностей страны. Теперь Украина в значительной степени полагается на свои атомные электростанции и импорт энергии от европейских партнеров, пишет издание.

Бывший высокопоставленный сотрудник Кремля, осведомленный о переговорах, заявил Financial Times, что Путин вряд ли согласится на сделку, пока украинские войска не уйдут из Курской области, где сейчас контролируют около 600 квадратных километров. Пока ВСУ «топчут землю в Курске, Путин будет наносить удары по энергетической инфраструктуре Зеленского», — сказал собеседник газеты.

Настоящая причина войны Реальная картина войны доступна всем, но готовых взглянуть в лицо фактам немного. Нет среди них и того, кто начал эту войну из чувства обиды Политика 4 минуты чтения

Украина готова продолжать бить по целям в России, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы вынудить оппонента договариваться, сказал изданию высокопоставленный чиновник в Киеве.

Любые другие попытки посредничества в прошлом не увенчались успехом, пишет Financial Times. Четыре украинских чиновника сообщили газете, что осенью прошлого года Киев и Москва пришли к «молчаливому соглашению» не наносить удары по энергетическим объектам. В результате Россия зимой 2023-2024 года воздержалась от масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, сообщили два украинских чиновника и знакомый с ситуацией источник в Вашингтоне.

Однако в 2024 году взаимные атаки продолжились. В итоге оказалась разрушена Трипольская ТЭС в 40 километрах от Киева и пострадали как минимум девять из 32 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов.

На прошлой неделе Путин заявил, что Россия готова «рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле — и не готова ни на что другое». Ранее Путин требовал от Украины передачи контроля над четырьмя «прифронтовыми регионами», а также полной отмены международных санкций, напомнила Financial Times.

.