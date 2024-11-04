Мужчина открыл «комнату изнасилований» и нападал на женщин в Нью-Йорке

Сотрудник текстильной фабрики в США несколько лет насиловал женщин-коллег польского происхождения. Одна из пострадавших пригрозила мужчине заявлением в полицию, после чего была уволена, пишет New York Post со ссылкой на судебный иск против насильника и компании, в которой он работал.

В июне 2023 года 60-летняя жительница Нью-Йорка Александра Пьетрас устроилась текстильщицей на фабрику компании French Connection, известной своим провокационным брендом одежды FCUK. Несколько недель спустя женщину начал домогаться ее «общительный» коллега, 45-летний Хосе Сабандо. Однажды он подкараулил женщину на лестничной площадке, напал на нее и изнасиловал.

«Я сильно испугалась. Я была в шоке. Никогда в жизни ни один мужчина не делал со мной ничего подобного. Было ощущение, что я столкнулась с диким человеком», — поделилась Пьетрас.

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По ее словам, с тех пор изнасилования стали происходить систематически. Сабандо всегда ожидал конца смены, чтобы напасть на женщину в пустом коридоре второго этажа фабрики. «Я шла к метро и всю дорогу домой рыдала навзрыд», — вспоминает Пьетрас.

Рассказать о том, что происходило женщина боялась, а найти другую работу не смогла. Пьетрас утверждает, что просто смирилась и перестала покидать свое рабочее место во время смены.

Ее сезонная работа завершилась в ноябре, и женщина улетела на родину в Польшу. По словам Пьетрас, за время ее работы на фабрике в 2023 году, Сабандо изнасиловал ее «десятки раз». Однако «настоящий кошмар» по словам текстильщицы начался весной 2024 года, когда она вернулась работать на фабрику.

Пока она была в Польше, Сабандо, как утверждается в иске, взломал дверь одной из комнат на фабрике, где он стал насиловать других женщин. Туда же он насильно приводил и саму Пьетрас. В этой комнате женщина «увидела многочисленные отпечатки рук на полу и стенах». После этих нападений, которые, по ее словам, «были самыми жестокими и агрессивными», она не могла есть несколько дней.

Позже Пьетрас узнала, что о преступлениях Сабандо было известно многим. Ее коллеги рассказали ей, что многих пострадавших женщин «увольняли, как только Сабандо терял к ним интерес». Пьетрас выяснила, что мужчина изнасиловал как минимум четырех ее коллег польского происхождения.

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В иске говорится, что этой осенью Сабандо создал несколько фейк-аккаунтов с ее фотографиями, откуда отправлял себе сообщения «на ломаном польском». Фейковую переписку он показывал их общим коллегам и высмеивал женщину.

По словам Петрас, «кража ее личности и публичная газлайтинг-кампания» со стороны Сабандо стали последней каплей. Она пригрозила мужчине, что обратиться в полицию и пожалуется руководству, однако тот в ответ рассмеялся.

15 октября начальник Пьетрас уволил ее без объяснения причин. Женщина обратилась в юридическую фирму за помощью и подала иск в Верховный суд Бруклина, в котором среди ответчиков указаны Хосе Сабандо, руководство фабрики и сама компания French Connection.