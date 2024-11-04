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Общество

Мать прижигала лицо и руки дочери раскаленной шумовкой

10:04 04.11.2024

В городе Бухара в Узбекистане 34-летняя женщина, чье имя не называется, прижигала своей девятилетней дочери руки и лицо раскаленной шумовкой. Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена.

Как пишет издание, инцидент произошел 25 октября. В результате на теле ребенка остались термические ожоги. Девочку доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. О мотивах поступка женщины не сообщается.

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В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье о бытовом насилии. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, расследование проводится под контролем детского омбудсмена. Согласно законодательству Узбекистана, женщине может грозить штраф, обязательные общественные работы до 360 часов, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее стало известно, что в Красноярске женщина в качестве наказания своей шестилетней дочери втирала ей в кожу поваренную соль и била ее ремнем, скалкой и зарядным устройством. Следователи заявили, что мать «испытывала раздражение» в кребенку. В отношении женщины завели уголовное дело по статьям о неисполнении обязанностей родителя и жестоком обращении с ребенком, а также об истязании несовершеннолетнего. Ее приговорили к трем годам колонии условно.

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Кроме того, в октябре этого года жительницу Владимирской области обвинили в убийстве своего малолетнего сына после того, как она оставила его дома в одиночестве без возможности пить и принимать пищу. После смерти ребенка женщина положила его тело в коробку и оставила ее на улице недалеко от дома. Против женщины возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде ареста.

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