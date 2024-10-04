Наказывавшую дочь втиранием соли в кожу мать приговорили к условному сроку

В Красноярске 40-летнюю женщину приговорили к трем годам колонии условно, обвинив в издевательствах над шестилетней дочерью. В наказание за проступки мать втирала девочке в кожу поваренную соль, била ремнем, скалкой, проводом от зарядки телефона, сообщило краевое управление Следственного комитета.

Жительница Красноярска «испытывала раздражение» по отношению к собственной дочери, объяснили следователи. Имена матери и ребенка ведомство не называет. В материалах дела случаи издевательства датируются сентябрем — декабрем 2022 года. О происходящем в квартире этой семьи в полицию сообщила «бдительная соседка», она неоднократно «слышала плач ребенка и крики», пишет Следственный комитет.

В декабре 2022 года ребенка отобрали у матери и поместили в детский дом — «Краевой центр семьи и детей». В начале 2023 года Следственный комитет сообщил о возбуждении против женщины уголовного дела. В октябре 2024 года Советский райсуд Красноярска признал ее виновной в неисполнении обязанностей родителя и жестоком обращении с ребенком (статья 156 УК), а также истязании несовершеннолетнего (статья 117 УК).

Женщину обезглавил собственный сын Незадолго до убийства она забрала его из тюрьмы. Тело нашли родственники, готовившие ей сюрприз на день рождения Криминал 3 минуты чтения

Мать жила с дочкой вдвоем в Советском районе города, полиция приехала к ним домой 14 ноября 2022 года, рассказали журналисты издания NGS24.РУ. Сотрудники МВД опросили позвонившую в полицию соседку и мать, а девочку отвезли на судмедэкспертизу, писало издание.\

Материнский инстинкт Американка шесть лет не верила, что ее новорожденная дочь сгорела во время пожара. И оказалась права Криминал 11 минут чтения

Через два дня было готово заключение эксперта о множественных следах побоев на руках, ногах и теле. Сама девочка рассказала психологам, как мама ставила ее на рассыпанную соль.

Соседка рассказала «Комсомольской правде», что слышала из-за стены крики «Сейчас пойдешь опять под соль!», «Я тебя сейчас опять солью намажу!», «Мама, не надо!».

Журналистам NGS24.РУ в прокуратуре сообщили, что экспертизы и рассказа ребенка достаточно, чтобы отобрать дочку у матери. По информации издания, мать плохое обращение с ребенком отрицает.