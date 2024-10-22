Девушка заморила голодом своего маленького ребенка

Ковровский городской суд во Владимирской области отправил в СИЗО 19-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в убийстве своего ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Владимирской области.

В пресс-релизе сказано, что девушка специально оставила ребенка одного дома без присмотра, лишив его таким образом возможности есть и пить. Ребенок погиб из-за недостатка питательных веществ. Сколько времени он провел дома один, прокуратура не уточняет.

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Как пишет РИА «Новости», тело ребенка 2023 года рождения нашли 18 октября в районе улицы Восточная. По данным следствия, после смерти ребенка девушка положила его тело и вещи в коробку и оставила ее на улице недалеко от места жительства.

Против матери возбудили уголовное дело по статье о убийстве малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Статья предусматривает наказание в виде от восьми до 20 лет лишения свободы.

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В пресс-релизе прокуратуры отмечается, что на заседании суда прокурор настаивал на избрании самой строгой меры пресечения. Суд согласился с аргументами прокуратуры и следствия и арестовал девушку на два месяца.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге по подозрению в убийстве малолетнего ребенка полиция разыскивает его дедушку. Сообщалось, что мужчина вернулся домой после ночной смены в нетрезвом состоянии, где обнаружил громко плачущего полуторамесячного внука. Судимый до этого несколько раз мужчина нанес ребенку несовместимые с жизнью травмы на глазах у своей жены и других внуков.