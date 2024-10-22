EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Девушка заморила голодом своего маленького ребенка

2 минуты чтения 22.10.2024

Ковровский городской суд во Владимирской области отправил в СИЗО 19-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в убийстве своего ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Владимирской области.

В пресс-релизе сказано, что девушка специально оставила ребенка одного дома без присмотра, лишив его таким образом возможности есть и пить. Ребенок погиб из-за недостатка питательных веществ. Сколько времени он провел дома один, прокуратура не уточняет.

У меня 13-й размер груди
У меня 13-й размер груди
Мне постоянно свистят в спину и регулярно домогаются. Я часто чувствую себя куском мяса, потому что во мне не видят человека
Общество4 минуты чтения

Как пишет РИА «Новости», тело ребенка 2023 года рождения нашли 18 октября в районе улицы Восточная. По данным следствия, после смерти ребенка девушка положила его тело и вещи в коробку и оставила ее на улице недалеко от места жительства.

Против матери возбудили уголовное дело по статье о убийстве малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Статья предусматривает наказание в виде от восьми до 20 лет лишения свободы. 

Вопрос, который никто не задает
Вопрос, который никто не задает
Российские военные в равной степени ждут победы и предательства. Но никто не думает о том, о чем нужно думать в первую очередь
Политика5 минут чтения

В пресс-релизе прокуратуры отмечается, что на заседании суда прокурор настаивал на избрании самой строгой меры пресечения. Суд согласился с аргументами прокуратуры и следствия и арестовал девушку на два месяца. 

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге по подозрению в убийстве малолетнего ребенка полиция разыскивает его дедушку. Сообщалось, что мужчина вернулся домой после ночной смены в нетрезвом состоянии, где обнаружил громко плачущего полуторамесячного внука. Судимый до этого несколько раз мужчина нанес ребенку несовместимые с жизнью травмы на глазах у своей жены и других внуков.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня 13-й размер груди
Общество
У меня 13-й размер груди
Мне постоянно свистят в спину и регулярно домогаются. Я часто чувствую себя куском мяса, потому что во мне не видят человека
4 минуты чтения
Вопрос, который никто не задает
Политика
Вопрос, который никто не задает
Российские военные в равной степени ждут победы и предательства. Но никто не думает о том, о чем нужно думать в первую очередь
5 минут чтения
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Общество
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Я жила с племенем Амазонки, ночевала в палатке, работала за еду и постель. Теперь у меня просто не получается где-то осесть
12 минут чтения
Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей
Криминал
Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей
Спустя 30 лет их дело могут пересмотреть после выхода трукрайм-сериала на Netflix
12 минут чтения
Изменение климата может убить миллиард человек
Мир
Изменение климата может убить миллиард человек
«Жизненные показатели» Земли достигли критической отметки. Планете необходимо сокращать население и отказаться от использования нефти и газа
16 минут чтения
Мужской мозг больше женского, и поэтому мужчины умнее?
Общество
Мужской мозг больше женского, и поэтому мужчины умнее?
Мифы и факты о различиях мышления двух полов. Тест «Холода»
2 минуты чтения