В Госдуме предложили стимулировать рождаемость с помощью лотереи

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать всероссийскую лотерею для новорожденных, чтобы стимулировать рождаемость в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чернышов считает, что каждый месяц нужно разыгрывать 10 квартир, 100 автомобилей и тысячу комплектов бытовой техники, чтобы мотивировать россиян заводить детей. При этом чиновник не уточнил, из каких источников должен финансироваться такой проект.

«В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране», — считает Чернышов.

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Депутат отметил, что подобные проекты уже были реализованы в Ленинградской области и Хабаровске и имели положительный отклик у населения. Он предложил сделать участие в лотерее автоматическим и использовать для этого списки ЗАГСа. Победителей среди новорожденных Чернышов предложил объявлять в торжественной обстановке.

По мнению чиновника, такая лотерея «позволит создать вокруг семьи и детства положительный информационный фон», что, в свою очередь, будет способствовать улучшению рождаемости в России.

Ранее демографы рассказали «Холоду», что остановить падение рождаемости могут приезжающие в Россию мигранты. Однако, по их мнению, принимаемые властями законы наоборот отпугивают иностранцев, из-за чего количество мигрантов в стране наоборот уменьшается.

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Кроме того, Организация объединенных наций (ООН) спрогнозировала, что к концу этого столетия население России сократится на несколько десятков миллионов человек. Некоторые демографы считают, что к 2100 году в стране останется менее ста миллионов человек, в то время как на начало этого года в России проживало около 146 миллионов человек.