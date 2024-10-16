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Общество

Россия потеряет десятки миллионов человек к концу века

16:03 16.10.2024

Организация объединенных наций (ООН) прогнозирует, что Россия к концу XXI может потерять десятки миллионов человек. «Холод» спросил об этом российских демографов, и они предупреждают о худших сценариях: к 2100 году в стране будет жить меньше 100 миллионов человек.

Летом 2024 года Организация объединенных наций (ООН) представила новый доклад с прогнозом о населении планеты. Аналитики отметили, что женщины по всему миру стали меньше рожать, а многие страны, включая Россию, уже достигли пика численности населения. Эти страны в будущем ожидает только спад рождаемости.

Согласно отчету ООН, к 2100 году число жителей России составит 125-130 миллионов человек. По состоянию на 1 января 2024 года в России проживало 146,2 миллиона. Аналитики подсчитали, что коэффициент рождаемости на одну россиянку составил 1,45 новорожденного — этого недостаточно для увеличения населения. Чтобы население не сокращалось, этот показатель должен превышать 2,1 ребенка на одну женщину.

Демограф Алексей Ракша не согласен с выводами аналитиков ООН. Он заметил, что организация не проанализировала новейшие тенденции по отдельным странам. Из-за этого, по его мнению, подсчеты ООН по населению России существенно завышены. Он подсчитал, что к 2100 году в России будет проживать менее 100 миллионов человек.

К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек
К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек
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Демограф-исследователь Высшей школы социальных наук в Париже Абы Шукюров доверился подсчетам ООН. Цифра в 125 миллионов человек к концу века кажется ему достаточно реальной. При этом ситуация с демографией в России не такая катастрофическая, как, например, в Китае. Там, согласно отчету ООН, население сократится с 1,4 миллиарда до 700 миллионов.

Составлять прогноз далее 2050 года может быть сложно из-за развития общества и науки, считает Демограф Дмитрий Закотянский. Он прогнозирует, что технологии и развитие медицины позволят еще на 10 лет продлить репродуктивный возраст женщин. Это может привести к всплеску рождаемости. Уже сейчас ученые работают над вакциной от рака и препаратами от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это уменьшит остроту проблемы депопуляции и потери репродуктивных функций. Если мы придерживаемся инерционного сценария, при котором ничего апокалиптического не произойдет, то смертность снизится, а продолжительность жизни возрастет», — объяснил Закотянский.

Шукюров считает, что Россия может компенсировать падение населения с помощью притока мигрантов. Однако новые инициативы российских властей по регулированию миграции могут отпугнуть иностранцев от желания жить в России. Это может навредить демографии, уверен Шукюров. До 2022 года в страну приезжало порядка 300 тысяч мигрантов, что помогало компенсировать низкую рождаемость среди россиян. 

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