EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Суд запретил россиянину ходить в «наливайки»

2 минуты чтения 01.11.2024

Борисоглебский городской суд Воронежской области во вторник приговорил местного жителя к двум годам условного срока с запретом посещать «места, реализующие алкогольную продукцию в розлив». О приговоре 1 ноября написала пресс-служба суда.

В марте 2024 года жительница Борисоглебска пожаловалась полицейским на пьяного знакомого, который не хотел уходить из ее квартиры, приводят подробности дела «Вести Воронеж».

Майора полиции убил ее собственный муж
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
Криминал4 минуты чтения

Когда в квартиру приехали оперативник и участковый, воронежец все равно отказался уйти и начал сопротивляться. Мужчина обматерил силовиков и сорвал с оперативника погон. Пока сотрудники пытались надеть на него наручники, он ударил того же оперативника локтем в лицо.

В приговоре утверждается, что из-за действий обвиняемого полицейский получил «моральный и физический вред», и это «дестабилизировало» работу силовиков.

По делу о применении неопасного насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) суд приговорил воронежца к двум годам условного срока и запретил ему ходить в «наливайки». «Вести» уточняют, что все эти два года полицейские периодически будут проверять, не употребляет ли мужчина алкоголь.

Я живу на 47 тысяч рублей в месяц
Я живу на 47 тысяч рублей в месяц
Я экономлю на всем, покупаю соевое мясо вместо обычного и лечу зубы в кредит
Общество5 минут чтения

В июле Воронежская областная дума запретила работу круглосуточных баров и кафе, расположенных в многоквартирных домах. С 1 марта 2025 года продавать алкоголь местные «наливайки» смогут только с 9 утра до 9 вечера. Пресс-служба регионального парламента считает, что ограничение поможет «снизить социальную напряженность» во дворах. Госдума позволила регионам устанавливать такие запреты в феврале 2024 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сотни миллионов человек оказались под угрозой из-за гибели кораллов
Мир
Сотни миллионов человек оказались под угрозой из-за гибели кораллов
Она грозит миллиардными потерями для экономики и разрушительными бедствиями
11 минут чтения
Я живу на 47 тысяч рублей в месяц
Общество
Я живу на 47 тысяч рублей в месяц
Я экономлю на всем, покупаю соевое мясо вместо обычного и лечу зубы в кредит
5 минут чтения
Погорячился
Криминал
Погорячился
Спустя 27 лет судья, осудивший человека на пять пожизненных сроков, передумал и выпустил его на свободу
7 минут чтения
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Общество
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Но я все равно хочу работать и жить в России
9 минут чтения
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Общество
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую
8 минут чтения
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Общество
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.