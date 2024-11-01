Суд запретил россиянину ходить в «наливайки»

Борисоглебский городской суд Воронежской области во вторник приговорил местного жителя к двум годам условного срока с запретом посещать «места, реализующие алкогольную продукцию в розлив». О приговоре 1 ноября написала пресс-служба суда.

В марте 2024 года жительница Борисоглебска пожаловалась полицейским на пьяного знакомого, который не хотел уходить из ее квартиры, приводят подробности дела «Вести Воронеж».

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Когда в квартиру приехали оперативник и участковый, воронежец все равно отказался уйти и начал сопротивляться. Мужчина обматерил силовиков и сорвал с оперативника погон. Пока сотрудники пытались надеть на него наручники, он ударил того же оперативника локтем в лицо.

В приговоре утверждается, что из-за действий обвиняемого полицейский получил «моральный и физический вред», и это «дестабилизировало» работу силовиков.

По делу о применении неопасного насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) суд приговорил воронежца к двум годам условного срока и запретил ему ходить в «наливайки». «Вести» уточняют, что все эти два года полицейские периодически будут проверять, не употребляет ли мужчина алкоголь.

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В июле Воронежская областная дума запретила работу круглосуточных баров и кафе, расположенных в многоквартирных домах. С 1 марта 2025 года продавать алкоголь местные «наливайки» смогут только с 9 утра до 9 вечера. Пресс-служба регионального парламента считает, что ограничение поможет «снизить социальную напряженность» во дворах. Госдума позволила регионам устанавливать такие запреты в феврале 2024 года.