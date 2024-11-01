Сотрудниц полиции уволили за «открытую симпатию» друг к другу

Двух сотрудниц полиции Петербурга, чьи имена не называются, подполковника и старшего лейтенанта, уволили за то, что девушки публиковали в соцсетях фотографии в форме и проявляли симпатию друг к другу. Об этом сообщает «78.ру».
Как пишет издание, правоохранительные органы пообещали проверить уже экс-сотрудниц полиции, которые, по версии следствия, открыто флиртовали друг с другом и размещали в соцсетях информацию о месте работы и своих должностях. Девушек уволили в середине октября.
Издание «Коса» обратило внимание, что в пабликах правоохранительных органов подписчики негативно отреагировали на увольнение полицейских. Пользователи соцсетей писали, что девушки дружат давно, и «ничего отвратного или пошлого» в их отношениях не было. «Мда, видимо все проблемы в МВД уже решили, раз полезли шариться по кроватям сотрудников», — добавил один из комментаторов.
Ранее стало известно, что в Грузии девушку уволили из салона красоты, где она работала мастером-бровистом, якобы из-за ее «интимных» фотографий в соцсетях. Девушка считает, что реальная причина увольнения заключается в том, что салон ввел новые правила для мастеров и потребовал отдавать 40% стоимости услуг, даже если сотрудники их выполняли бесплатно или по бартеру.
В октябре этого года правительство Тюменской области сообщило об увольнении учительницы местной школы за то, что она два с половиной года назад записала «кружочек» для личного канала в телеграме и рассказала о трудной работе и желании повеситься. После увольнения девушка объяснила, что ролик был записан почти сразу после устройства на работу, когда она не смогла найти общий язык с несколькими трудными классами, а родители учеников не имеют к ней претензий.