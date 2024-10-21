Девушку уволили из салона красоты из-за фотографий в ее соцсетях

Руководство салона красоты Deo в Тбилиси уволило мастера-бровиста Марьям Дадашеву и объяснило это тем, что в ее соцсетях якобы нашли «материалы интимного характера». Об этом сообщает «Коса».

Как пишет издание, Дадашева проработала в салоне полтора месяца, устроившись туда стажером. При этом она не скрывала от начальства, что на ее страницах есть снимки в нижнем белье и обнаженном виде. По словам девушки, изначально эти фотографии не вызывали никаких претензий, а руководство следило за ее соцсетями.

Однако 17 октября менеджер Deo сообщила Дадашевой, что салон прекращает с ней сотрудничество, поскольку его клиенты якобы жалуются на фотографии, а салон «дорожит своей репутацией».

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«Сегодня клиентка показала нам ссылки на разные сайты: где ты продаешь фото в раздетом виде. К нам люди ходят семьями, не хотелось бы, чтобы люди отзывались плохо про наших сотрудников или переживали за своих детей и мужей. Мы не осуждаем тебя, но очень сильно дорожим репутацией салона. Тбилиси город маленький, ничего не скрыть», — написала менеджер.

Дадашева рассказала, что, по ее мнению, настоящая причина увольнения заключается в том, что недавно салон ввел новое правило, согласно которому мастера должны отдавать руководству 40% стоимости услуг, даже если в процессе работы они использовали свои материалы и не брали оплату.

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Работники салона выступили против таких условий работы, после чего одна сотрудница уволилась по собственному желанию, а еще двух человек, в том числе Дадашеву уволила менеджер Deo. При этом, как рассказала «Косе» одна из уволенных девушек, руководство салона рассказывает другим сотрудникам, что Дадашева оказывала эскорт-услуги.

«Это несправедливо, очень. Я осталась без работы, мне платить за квартиру через две недели. Я живу сама в Тбилиси, зарабатываю деньги трудом, у меня есть обязательства по здоровью. Чтобы обеспечивать себе жизнь и лечение, я и полы [в Грузии] мыла, а люди такое про меня говорят», — рассказала девушка.

По ее словам, после того, как она рассказала о случившемся на своей странице в соцсети Х, руководство Deo потребовало удалить все посты с упоминанием салона и пригрозило обратиться в полицию, ссылаясь на договор о неразглашении.