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Общество

Учительницу уволили за «кружочек» двухлетней давности о желании повеситься из-за работы

20:54 17.10.2024

Правительство Тюменской области сообщило в своем телеграм-канале, что из школы №63 в Тюмени уволили учительницу, которая два с половиной года назад выложила в свой личный телеграм-канал «кружочек» и рассказала о желании повеситься из-за работы и о том, что она «ненавидит детей».

Издание «7х7» отмечает, что видео слили в сеть неизвестные. В пресс-релизе тюменского правительства сказано, что ролик попал в поле зрения только на этой неделе. «Как только стало известно об этом ролике, учитель был уволен. Данные выражения являются неприемлемыми для учителя», — заявила директор школы елена Трифонова.

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На видеозаписи девушка говорит, что работает в школе лишь два месяца. «Это кошмар. Все, что меня держит в школе, — это зарплата хорошая, все. Я готова убивать. У меня сейчас будет мой класс, и я не знаю, что будет. Если они опять меня выбесят, я реально просто уже хочу от них отказаться», — говорит учительница в ролике. Она добавила, что за классное руководство в ее школе доплачивают семь тысяч рублей.

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РБК пишет, что учительницу зовут Елизавета. Она рассказала изданию, что записала видео, придя работать в школу сразу после университета. Тогда, по ее словам, ей достались пять трудных классов, которые «ежедневно срывали уроки, не уважали никого, не хотели ничего делать, игнорировали все замечания».

Учительница рассказала, что за время работы в школе ее отношения с учениками улучшились. «Мне сейчас так стыдно перед моими ребятами, у которых я была классным руководителем, перед всеми остальными. Я перед ними миллион раз извинилась уже, я с родителями поговорила, объяснила им всю ситуацию. Они на меня за это зла не держат. Они меня поддерживают и соглашаются со всем, что я сказала», — утверждает Елизавета. 

«7х7» отмечает, что многие жители города встали на сторону учительницы, а в сети появилась петиция с требованием восстановить ее в должности. Автор обращения пишет, что школа уволила девушку без объективного расследования ситуации. Он обвинил руководство школы в профессиональной дискриминации, из-за которой учителя не могут открыто говорить о своих переживаниях.

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