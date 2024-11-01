Ученые опровергли теорему о бесконечных обезьянах

Австралийские математики опровергли известную теорему о бесконечных обезьянах. Она предполагала, что любая обезьяна способна повторить произведения Уильяма Шекспира, если ей дать достаточно времени. Исследование опубликовано в журнале Franklin Open.

Согласно теореме, обезьяна рано или поздно сможет напечатать на пишущей машинке все произведения Уильяма Шекспира, если ей выделить неограниченное количество времени и позволить нажимать на клавиши в случайном порядке. Обычно это теорема используется для доказательства того, что нечто маловероятное может стать вполне вероятным, если этому дать бесконечное количество времени на развитие.

Ученые высчитали, что для воспроизведения Шекспира обезьяне за печатной машинкой понадобится больше времени, чем продолжительность жизни Вселенной. Предполагается, что тепловая смерть Вселенной может наступить примерно через гугол лет (это единица с 100 нулями). Ученые не стали брать в расчет другие гипотезы, согласно которым Солнце поглотит Землю через несколько миллиардов лет.

Погорячился Спустя 27 лет судья, осудивший человека на пять пожизненных сроков, передумал и выпустил его на свободу Криминал 7 минут чтения

Вероятность того, что одна обезьяна сможет случайно написать слово «бананы» в течение всей своей жизни, составляет около 5%. При этом в произведениях Шекспира насчитали 884 647 слов. Ученые рассчитали, что если бы всем шимпанзе мира (а их около 200 тысяч) дали печатную машинку и они бы печатали со скоростью одна клавиша в секунду, то они бы и близко не приблизились к воспроизведению Шекспира даже за гугол лет.

«Маловероятно, что даже при повышении скорости печати или увеличении популяции шимпанзе труд обезьян когда-либо станет жизнеспособным инструментом для создания нетривиальных письменных произведений», — говорится в исследовании.

Ученые уже проводили подобный эксперимент в попытках доказать или опровергнуть теорию о бесконечных обезьянах. Шести макакам выдали один компьютер, на котором они писали рандомный текст в течение четырех недель. В итоге за это время обезьяны выдали пять страниц текста, которые в основном были заполнены буквой S. Ближе к концу текста начали появляться буквы A, J, L и M, но у обезьян не получилось написать ничего и близко похожего на слова из человеческого языка.