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Мир

Упоминание расы и этноса вредит качеству медицинских обследований

2 минуты чтения 31.10.2024

Экспертный комитет, созванный Национальной академией наук, инженерии и медицины США (NASEM), выпустил отчет, в котором призывает врачей и медицинских сотрудников быть аккуратнее и прозрачнее с тем, как они используют расу и этническую принадлежность в обследованиях пациентов. Этот призыв связан с тем, что такие упоминания наносят вред качеству медпомощи и исследований. Об этом сообщает CNN. 

Согласно отчету, в медицине людей часто категоризируют по расовой и этнической принадлежности. В отчете говорится, что подобная категоризация способствует «устойчивому заблуждению», что биологические различия людей можно разделять по расовому признаку.

Ученые, входящие в комитет и составлявшие отчет, считают, что раса может влиять на заболевания отдельных людей — но в качестве «социальной, а не биологической детерминанты здоровья». Авторы критикуют чрезмерное использование расы и этнической принадлежности в медицине: часто ей маскируют другие факторы — например, социально-экономическое положение человека — или используют дискриминационно. 

«Раса — очень сильный предикат для некоторых заболеваний. Но мы считаем, что его используют слишком часто и полагаются на него, не обращая внимания на то, какие реальные причины могут лежать в основе заболевания», — рассказал CNN офтальмолог, один из авторов отчета Рой Уилсон. 

Так произошло с афроамериканкой Джазмин Эванс, когда в 2012 году у нее нашли заболевание почек. Из-за этого в 2019 году она попала в список на трансплантацию, но почку ей пересадили только через четыре года. Все потому, что американская медицина «переоценивает работоспособность почек темнокожих американцев». Уточняется, что подобное заблуждение очень неточное и опасное, но до сих пор распространенное. 

Именно из-за таких случаев в докладе медработникам и врачам рекомендуется бороться с «неточными предположениями» и «тщательно обдумывать» решения о включении расовой и этнической принадлежности в свои отчеты о пациентах. Включать расу в отчет или исследование необходимо тогда, когда это «уместно и научно обоснованно».

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