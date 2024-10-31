Последняя приговоренная к смертной казни «ведьма» Англии могла выжить

Марк Стойл, профессор истории в Университете Саутгемптона в Великобритании, после многолетнего изучения архивов пришел к выводу, что Элис Молланд, которую раньше считали последней повешенной «ведьмой» в Англии, умерла естественной смертью через восемь лет после даты предполагаемой казни. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, женщину по имени Элис Молланд приговорили к казни через повешенье за «колдовство над телами» трех человек в 1685 году. Однако Стойл утверждает, что на самом деле она умерла в 1693 году. Таким образом, Англия могла прекратить казнить так называемых «ведьм» на три года раньше, чем считалось ранее.

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CNN отмечает, что личность Молланд долгое время оставалась загадкой для историков. Единственным документом, связанным с женщиной, был приговор о ее казни. Однако Стойл считает, что судебный клерк мог неверно услышать ее имя. В 2013 году ученый обнаружил доказательства того, что некая Авис Молланд находилась в тюрьме через три месяца после вынесения приговора. Стойл отметил, что фамилия женщины довольно необычна для Эксетера — города в Англии, где был вынесен приговор.

С помощью других документов Стойл реконструировал большую часть жизни Авис Молланд. По данным ученого, реальное имя женщины — Эвис Мейси. В 1667 году ее и ее мужа-кровельщика обвинили в том, что они спровоцировали ребенка на кражу табака, однако дело вскоре закрыли. У Эвис было три дочери, которые умерли в младенчестве.

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В июне 1685 года к тому времени уже овдовевшая Авис Молланд появилась в судебных записях как информатор о возможном восстании. Она, вероятно, дала показания о заключенном-мятежнике в тюрьме Эксетера. Это позволило предположить, что она тоже находилась в заключении уже после предполагаемой казни.

Поскольку тюрьма была заполнена мятежниками, Стойл считает, что Авис могли освободить. По мнению ученого, она умерла через восемь лет на свободе и была похоронена на церковном кладбище Сент-Дэвидс.

Согласно правительственным данным, в Англии с 1542 по 1735 год, когда колдовство считалось тяжким преступлением, было казнено не менее 500 «ведьм», хотя историки считают, что реальное число может быть вдвое больше. В Шотландии было убито около 2500 «ведьм», а в Европе, по мнению исследователей, казнили до 60 тысяч человек.