Последняя приговоренная к смертной казни «ведьма» Англии могла выжить

Марк Стойл, профессор истории в Университете Саутгемптона в Великобритании, после многолетнего изучения архивов пришел к выводу, что Элис Молланд, которую раньше считали последней повешенной «ведьмой» в Англии, умерла естественной смертью через восемь лет после даты предполагаемой казни. Об этом сообщает CNN.
Как пишет издание, женщину по имени Элис Молланд приговорили к казни через повешенье за «колдовство над телами» трех человек в 1685 году. Однако Стойл утверждает, что на самом деле она умерла в 1693 году. Таким образом, Англия могла прекратить казнить так называемых «ведьм» на три года раньше, чем считалось ранее.
CNN отмечает, что личность Молланд долгое время оставалась загадкой для историков. Единственным документом, связанным с женщиной, был приговор о ее казни. Однако Стойл считает, что судебный клерк мог неверно услышать ее имя. В 2013 году ученый обнаружил доказательства того, что некая Авис Молланд находилась в тюрьме через три месяца после вынесения приговора. Стойл отметил, что фамилия женщины довольно необычна для Эксетера — города в Англии, где был вынесен приговор.
С помощью других документов Стойл реконструировал большую часть жизни Авис Молланд. По данным ученого, реальное имя женщины — Эвис Мейси. В 1667 году ее и ее мужа-кровельщика обвинили в том, что они спровоцировали ребенка на кражу табака, однако дело вскоре закрыли. У Эвис было три дочери, которые умерли в младенчестве.
В июне 1685 года к тому времени уже овдовевшая Авис Молланд появилась в судебных записях как информатор о возможном восстании. Она, вероятно, дала показания о заключенном-мятежнике в тюрьме Эксетера. Это позволило предположить, что она тоже находилась в заключении уже после предполагаемой казни.
Поскольку тюрьма была заполнена мятежниками, Стойл считает, что Авис могли освободить. По мнению ученого, она умерла через восемь лет на свободе и была похоронена на церковном кладбище Сент-Дэвидс.
Согласно правительственным данным, в Англии с 1542 по 1735 год, когда колдовство считалось тяжким преступлением, было казнено не менее 500 «ведьм», хотя историки считают, что реальное число может быть вдвое больше. В Шотландии было убито около 2500 «ведьм», а в Европе, по мнению исследователей, казнили до 60 тысяч человек.