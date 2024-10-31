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Мир

Онлайн-магазин Temu заподозрили в нелегальной торговле в Европе

2 минуты чтения 31.10.2024

Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении китайского торгового сайта Temu на фоне опасений, что он не может предотвратить продажу нелегальной продукции в интернете. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, Temu быстро набрал популярность в странах Евросоюза после запуска в апреле прошлого года. В качестве слогана магазин выбрал фразу «покупай как миллиардер». На сайте можно найти разные категории товаров: от косметики до одежды, мебели и техники. К сентябрю этого года число зарегистрированных на платформе пользователей в странах ЕС достигло 92 миллионов человек.

Как утверждает Еврокомиссия, у нее есть опасения, что платформа, принадлежащая PDD Holdings, нарушает новый Закон о цифровых услугах (DSA), который регулирует деятельность технологических компаний, в частности Facebook, X (бывший Twitter) и Google.

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В ЕС заявили, что у Temu, вероятно, нет достаточно надежных систем, чтобы остановить повторное появление «ранее отстраненных недобросовестных торговцев», продукция которых может снова появиться на платформе в течение нескольких дней после удаления. Неназванный представитель Еврокомиссии отметил, что магазин может продавать контрафактную продукцию, например, фармацевтические препараты, косметику и игрушки. 

Кроме того, Комиссия обеспокоена агрессивной тактикой продаж на платформе с «вызывающим зависимость дизайном», включающим в себя «игровые вознаграждения», и слабыми системами «снижения рисков, возникающих в результате такого дизайна».

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Если компания будет признана нарушившей DSA, ей грозят крупные штрафы. При этом в Комиссии отметили, что Temu «чрезвычайно оперативно» отреагировала на запрос ЕС, отвечая «в течение нескольких минут» на любые вопросы.

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