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Мир

Почти все животные употребляют алкоголь

2 минуты чтения 30.10.2024

Практически все живые существа употребляют этанол — действующий компонент всех алкогольных напитков. В то время как у многих видов выработана толерантность к опьянению, так как они часто употребляют в пищу ферментированные фрукты, часть животных его все же испытывает. Это приводит к неожиданным последствиям: птицы врезаются в заборы и умирают, а мухи «напиваются», если их отвергли в сезон спаривания. Об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на анализ различных научных исследований. 

Обзор разных научных исследований, по данным издания, показал, что алкоголь вырабатывается естественным образом и существует практически в каждой экосистеме Земли. Ученые склоняются к выводу, что большая часть животных так или иначе потребляет алкоголь — например, через сладкие фрукты и их нектар, в которых содержится этанол. 

Например, в одном из исследований говорится о диких шимпанзе на юго-востоке Гвинеи. Они были запечатлены на камеру во время того, как пили сок пальмы Рафия, в которой содержится алкоголь. Другой пример — паукообразные обезьяны на острове Барро-Колорадо в Панаме. Они неравнодушны к насыщенным этанолом желтым плодам момбина, или ямайской сливе, которые, как выяснилось, содержат от 1% до 2,5 % алкоголя. 

«Мы уходим от антропоцентрического представления о том, что алкоголь употребляют только люди, и [приходим к выводу, что] в действительности этанол в изобилии присутствует в животном мире», — рассказала Анна Боуленд, исследующая данный вопрос в Эксетерском университете в Великобритании. 

Разные виды животных по-разному реагируют на алкоголь. У многих из них есть значительная толерантность к опьянению от этанола — особенно у тех, кто часто питается забродившими фруктами. Например, млекопитающее перохвостая тупайя «потребляет этанол в огромных количествах». Ученые не нашли у них признаков опьянения, но признают, что даже не представляют, как бы себя повела пьяная особь. 

При этом есть и такие виды, которых алкоголь значительно опьяняет. Например, известно, что американские свиристели, которые врезались в заборы и умирали, находились под воздействием этанола. В их организм он попадал из-за того, что они питались переспелыми ягодами Шинуса фисташколистного, или Бразильского перца.

Похожим образом алкоголь воздействует и на насекомых — например, фруктовых мух. Известно, что самцы имеют свойство «напиваться», если их отвергает самка во время сезона спаривания. В то же время самки родственного вида под воздействием этанола становятся менее избирательны в выборе партнера и спариваются с большим количеством самцов. А чтобы защитить потомство, они откладывают яйца в забродивших фруктах.

Последнее исследование, касающееся воздействия алкоголя на животный мир, вышло 21 октября 2024 года. Ученым из Университета Тель-Авива удалось выяснить, что шершень восточный способен поглощать «неограниченное количество алкоголя и при этом не испытывать негативных последствий». По утверждениям ученых, 80-градусный алкогольный раствор не повлияет ни на их поведение, ни на смертность.

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