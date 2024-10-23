Магазины Екатеринбурга защитили сливочное масло от воровства

Сотрудники магазинов крупнейшей уральской сети «Кировский», а также супермаркетов «Магнит» и «Пятерочка» рассказали журналистам екатеринбургского издания It’s My City, что начали защищать сливочное масло от воровства покупателями.

В двух екатеринбургских магазинах сети «Кировский» продавцы с прошлой недели упаковывают масло в пластиковые контейнеры с замком. В такие обычно помещают электронику магазины бытовой техники, «чтобы ее не воровали», пишет издание. Кассиры пожаловались журналистам, что масло «воруют бабушки».

Как минимум в одном из магазинов сети «к таким мерам прибегать не стали», масло лежит на полках «открыто и в достатке», сообщило It’s My City.

В магазинах сети «Магнит» и в одном из супермаркетов «Пятерочка» журналистам сказали, что «покупатели подворовывают» масло местного Ирбитского молочного завода. В «Магните» рассказали, что стали выкладывать масло «потихоньку», по одной-две пачки на прилавок. В «Пятерочке» пачки масла продают, вынося покупателю по запросу со склада, пишет издание.

К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек Борьба с ЛГБТ, чайлдфри и абортами только усугубляет ситуацию. Вот как можно было бы замедлить сокращение населения Общество 10 минут чтения

По словам журналистов, в магазинах они заметили «острый дефицит» этого вида продукции Ирбитского завода, а также масла «Варвара краса» ижевского завода «Милком» и «ряда других марок». В Свердловской области масло осенью подорожало на 10%, пишет It’s My City.

22 октября стало известно, что Ирбитский завод, «Милком», Зеленодольский молочный комбинат, Альметьевский комбинат и бывшее подразделение Danon, компания H&N (бренд «Простоквашино»), уведомили торговые сети о приостановке производства и поставок сливочного масла в магазины. В H&N сказали, что производители «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья». По данным компании, цены на этот вид сырья с января по август выросли на 46%.

Конфликт из-за банки пива вынудил власти Казахстана ввести в город Нацгвардию Группировка «хуторских» напала на семью, убила ребенка и может избежать наказания. Люди вышли на митинги Криминал 6 минут чтения

В ассоциации «Руспродсоюз» причинами роста цен и дефицита назвали двадцатипроцентное увеличение стоимости импортных жиров и их доставки, проблемы с кадрами и обслуживанием иностранного оборудования, рост ключевой ставки Банка России и высокие наценки торговых сетей. По словам зампредседателя ассоциации Дмитрия Леонова, эта наценка в среднем составляет 70%.

В санкт-петербургских магазинах сети «Дикси» на полках со сливочным маслом начали появляться объявления с просьбой обращаться за товаром к продавцам. На полках товара нет, есть только ценники. В некоторых петербургских магазинах сети «Вкусвилл» сливочное масло убирают в запертые холодильники, вместе с икрой, дорогим алкоголем и мясными деликатесами.