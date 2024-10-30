Названо самое смертельное заболевание

В новом отчете, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), туберкулез опередил Covid-19 и стал самым распространенным заболеванием в мире. За последний год туберкулезом заболели около 8,2 миллионов человек — это рекорд с момента начала наблюдения за болезнью в 1995 году. Об этом сообщает Reuters.

В отчете отмечается, что человечество еще не приблизилось к победе над этой болезнью. В первую очередь это связано с тем, что институции, которые борются с туберкулезом, получают недостаточно финансирования.

«Тот факт, что туберкулез все еще заражает и убивает людей, в то время как у нас есть все, чтобы предотвращать, диагностировать и лечить его, — возмутителен», — сказал журналистам доктор Тедрос Адханум Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

Уточняется, что количество умерших от болезни за 2023 год снизилось по сравнению с 2022-м: с 1,32 миллиона до 1,25 миллиона. Несмотря на это, общее количество больных за год поднялось — до 10,8 миллионов. Из-за этого человечество снова отстало от своей цели по сдерживанию болезни, поставленной на 2027 год, сообщила организация.

Больше всего страдают страны с низким и средним доходом — на них приходится 98% всех заболеваний туберкулезом. Уточняется, что именно в этих регионах не хватает финансирования для борьбы с болезнью. Также сообщается, что одна из главных проблем, мешающих бороться с болезнью, — форма туберкулеза, резистентная к большому количеству лекарств.

В 2023 году сократился разрыв между предполагаемыми случаями заболевания туберкулезом и числом реально зарегистрированных случаев до 2,7 миллиона. Во время пандемии ковида в 2020–2021 годах этот разрыв составлял до четырех миллионов случаев.