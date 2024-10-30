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Интернет и мемы

Ученые разработали «идеальный» пранк

2 минуты чтения 30.10.2024

Ученые из Орхусского университета в Дании провели исследование того, как пересекаются юмор и страх. Так им удалось понять, почему скримеры часто сопровождаются смехом, и разработать теорию о том, как сделать пранк «идеальным». Об этом сообщает The Guardian. 

По данным исследования, юмор требует сознательного нарушения картины мира человека, над которым шутят. Но чтобы пранк сработал, почти сразу же после этого он должен получить подтверждение того, что произошедшее — что-то безобидное или доброе. Подобные нарушения могут принимать разнообразные формы: от нарушений лингвистических норм, например, в виде небольшого каламбура или более комплексной игры слов, до нарушений социальных норм — например, в виде кринж-комедии. 

Чтобы найти подтверждение своей теорию, докторант из Орхусского университета, ведущий исследование, Марк Хё-Кнудсен и его команда изучили данные различных примеров того, как работает этот механизм. Например, игры в гляделки с маленькими детьми — сначала игра их расстраивает, но вскоре они понимают, что родитель не исчез, и им смешно. А также дома с привидениями — аттракцион, где людей специально пугают и где, как выяснилось, люди начинают смеяться сразу же после испуга в большинстве случаев. 

«Дома с привидениями или фильмы ужасов специально погружают человека в свой выдуманный мир, чтобы повысить общий уровень страха. Это, в свою очередь, усиливает испуг от скримера, но испуг “выкидывает” зрителя из выдуманного мира, давая понять, что он безобидный», — рассказал Хё-Кнудсен. 

Также команда исследователей изучила более 100 пранк-видео и пришла к выводу, что для успешности пранка необходимо усиливать эффект страха — например, воздействуя на распространенные фобии. Это, как утверждается, способствует уменьшению психологической дистанции во время пранка над человеком — так его легче напугать. 

Со слов Хё-Кнудсена, чтобы справиться с этой задачей, не нужно «переодеваться в маньяков и прятаться в шкафу, как и просто говорить “бу”» — необходимо предугадать, «какой уровень страха нарушит ожидания вашей цели, но в то же время сможет рассмешить ее».

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