На производящем атомные подводные лодки британском предприятии случился пожар

На северо-западе Англии, в городке Барроу-ин-Фернесс загорелось одно из крупнейших оборонных предприятий страны BAE Systems. Уточняется, что филиал, находящийся в Барроу-ин-Фернесс, собирал атомные подводные лодки для Великобритании. Об этом сообщает CNN.

О крупном возгорании в городе сообщили в полицию поздно ночью и не уточнили причину. Полиция и пожарные службы только утром оповестили о том, что отреагировали на вызов. По утверждениям полиции, угрозы ядерного загрязнения нет, но людям, живущим поблизости, рекомендовали закрыть двери и не открывать окна.

Во время инцидента местные жители публиковали фото и видео, где видно, что возгорание охватило крышу здания.

В результате случившегося пострадали двое человек — во время возгорания они находились внутри предприятия и, как считают врачи, надышались дыма. Из-за того, что случилось, BAE Systems эвакуировали всех сотрудников. Уточняется, что эвакуирована была и вся область вокруг предприятия.

«Когда мы открыли дверь [своего дома], мы увидели столб черного дыма перед собой. Дым был очень черный, его было много и было очень громко», — рассказала местная жительница Донна Батлер, видевшая пожар своими глазами.

Девонширские доки находятся за 350 километров от Лондона и им уже около 150 лет. В данный момент BAE Systems, частью комплекса которого доки являются, строит несколько подводных лодок, работающих за счет ядерной энергии, для Королевского флота. Там же находится стоянка четырех уже существующих субмарин, а также с 2030 года будет осуществляться их ремонт.