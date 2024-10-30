EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

На производящем атомные подводные лодки британском предприятии случился пожар

2 минуты чтения 30.10.2024

На северо-западе Англии, в городке Барроу-ин-Фернесс загорелось одно из крупнейших оборонных предприятий страны BAE Systems. Уточняется, что филиал, находящийся в Барроу-ин-Фернесс, собирал атомные подводные лодки для Великобритании. Об этом сообщает CNN. 

О крупном возгорании в городе сообщили в полицию поздно ночью и не уточнили причину. Полиция и пожарные службы только утром оповестили о том, что отреагировали на вызов. По утверждениям полиции, угрозы ядерного загрязнения нет, но людям, живущим поблизости, рекомендовали закрыть двери и не открывать окна. 

Во время инцидента местные жители публиковали фото и видео, где видно, что возгорание охватило крышу здания.

В результате случившегося пострадали двое человек — во время возгорания они находились внутри предприятия и, как считают врачи, надышались дыма. Из-за того, что случилось, BAE Systems эвакуировали всех сотрудников. Уточняется, что эвакуирована была и вся область вокруг предприятия. 

«Когда мы открыли дверь [своего дома], мы увидели столб черного дыма перед собой. Дым был очень черный, его было много и было очень громко», — рассказала местная жительница Донна Батлер, видевшая пожар своими глазами. 

Девонширские доки находятся за 350 километров от Лондона и им уже около 150 лет. В данный момент BAE Systems, частью комплекса которого доки являются, строит несколько подводных лодок, работающих за счет ядерной энергии, для Королевского флота. Там же находится стоянка четырех уже существующих субмарин, а также с 2030 года будет осуществляться их ремонт.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Общество
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Но я все равно хочу работать и жить в России
9 минут чтения
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Общество
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую
8 минут чтения
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Общество
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
12 минут чтения
В Европе появится «исламский Ватикан»
Мир
В Европе появится «исламский Ватикан»
Новое государство приютит либеральных мусульман. Они пьют алкоголь, едят свинину и бесят ИГИЛ
10 минут чтения
Я россиянка, а моя жена — украинка
Общество
Я россиянка, а моя жена — украинка
Я хотела остаться в России, но эмигрировала ради любимого человека
8 минут чтения
Майора полиции убил ее собственный муж
Криминал
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
4 минуты чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.