Названа необходимая для спасения от климатического кризиса сумма

Инвестиции в «зеленую» энергию необходимо увеличить в два раза — до 3,5 триллионов долларов в год. Именно к такой цифре в своих подсчетах пришла консалтинговая фирма Wood Mackenzie. Столько денег необходимо, чтобы достичь нулевых выбросов к 2050 году, как было задумано Парижскими соглашениями. Об этом сообщает Reuters.

В своих подсчетах Wood Mackenzie ориентировалась на мнение климатических экспертов. Они, в свою очередь, считают, что подобную сумму необходимо собирать ежегодно при помощи государств и глобального сотрудничества. В обратном случае, если цели соглашений не будут достигнуты, потребуется гораздо больше денег на адаптацию к последствиям глобального потепления и их смягчение.

В отчете также сказано, что ни одно крупное государство к 2030 году не выполнит условий климатических соглашение — получится лишь у нескольких больших корпораций. Уточняется, что переход на более чистые источники энергии замедляется из-за проблем энергетической безопасности, торговых барьеров и тарифов, которые сдерживают мировую электрификацию.

«Череда потрясений на мировых рынках грозит сорвать десятилетний прогресс по достижению целей перехода [на более чистые энергоносители]. Но у человечества еще есть время до 2050 года достичь нулевого уровня углеродных выбросов — если мы сейчас предпримем действия», — заявил Пракаш Шарма, вице-президент в Wood Mackenzie.

Прогресс, о котором говорит Шарма, заключается в том, что по прогнозам от 25% до 36% всей энергии будут вырабатываться от солнца и ветра к 2030 году. Еще в 2015 году подобных энергоносителей было всего 4,5%, а к 2024 году их количество выросло до 17%. Также в отчете сообщается, что спрос на газ к 2050 году поднимется на 11%, если людям удастся сдерживать рост температур до 2,5 градусов Цельсия, а углеродные выбросы сократятся на 47%.

Замена сжигающих топливо энергоносителей на «зеленые» и возобновляемые — это одна из основ Парижских соглашений, которыми установлено, что температура на Земле не должна вырасти на 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века. Несмотря на то, что происходит постепенный переход на чистую энергию, многие уверены, что этот переход осуществляется недостаточно быстро.