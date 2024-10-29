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Общество

Крупнейшие компании России заявили о «глубоком кризисе» импортозамещения

14:26 29.10.2024

Крупные российские компании признались, что столкнулись с «глубоким кризисом» импортозамещения. Лидеры рынка не могут найти замену среди отечественных аналогов, а доставлять товары из «дружественных стран» стало дорого. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Технологий доверия» («Тедо», бывшая PwC).

В опросе «Тедо» приняли участие директора по закупкам почти 60 компаний, лидирующих на рынке в 15 отраслях. Среди них: нефтегазовая и строительная отрасли, а также металлургия. 68% респондентов признались в наличии проблем с импортозамещением.

Исполнительный директор практики по повышению эффективности закупок и цепи поставок «Тедо» Денис Бельский перечислил основные причины развивающегося кризиса. По его словам, логистика становится сложнее и дороже. На это накладываются проблемы с трансграничными платежами и отказ многолетних партнеров поставлять продукцию российским компаниям. 

Бельский считает, что кризис закончится только тогда, когда в России будут созданы полноценные аналоги западного оборудования — а для этого нужны усилия и время.

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Больше половины компаний рассказали, что основная часть их закупок (около 70%) до сих пор приходится на внешний рынок. Однако теперь основные каналы поставок распространились на азиатский рынок: 75% закупок поступает из Китая, Индии и Восточной Азии. Некоторые компании сотрудничают с Турцией, ОАЭ и Сербией. Однако у России есть проблемы даже с такими дружественными странами, как Китай и ОАЭ, так как местные банки этих стран боятся вторичных санкций и блокируют многие платежи из России.

Федеральная таможенная служба (ФТС) не публикует свою статистику с 2022 года, однако даже по открытым данным можно сделать «аккуратные выводы» о том, как проходит процесс импортозамещения, считает руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников. Он оценивает соотношение импорта и валовой добавленной стоимости. Низкая разница между этими двумя показателями указывает на то, что импорта становится меньше.

По данным Сальникова, лучше всего процесс импортозамещения проходит в производстве резиновых и пластмассовых изделий: в 2019 году доля импорта в добавленной стоимости составляла 2,3, а в 2023 году — уже 1,4. Похожий прогресс наблюдается в производстве бумажных изделий (0,3 против 0,5), в сфере электрооборудования (3,1 против 4,21) и фармацевтики (2,3 против 3,4).

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Больше всего пострадал автопром, заявил Сальников. Этот рынок не смог быстро адаптироваться к изменениям и лишь увеличил свою зависимость от импорта. Эксперт отметил, что в России есть ожидания о том, что процесс замены западных товаров и оборудования должен занимать 2-3 года, когда как на деле полноценное импортозамещение потребует 10-15 лет.

В свою очередь, «Ведомости» опросили представителей крупных российских компаний. Такие компании как «Трансмашхолдинг», «Ростех» и «Транснефть» не подтвердили информацию о том, что испытывают проблемы с импортозамещением. Представитель РЖД признался, что железнодорожная компания работает над поиском альтернатив, однако «зачастую ни один из предлагаемых вариантов не дотягивает до уровня, необходимого крупным холдингам».

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