Банки ОАЭ стали блокировать российские платежи за китайскую технику

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали отклонять платежи российских импортеров за поставки китайской электроники. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По их словам, транзакции блокируют в тех случаях, когда оплачиваемые товары из третьих стран не попадают на территорию ОАЭ. Один из собеседников издания рассказал, что до сих пор российские импортеры «использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай», при этом закупленный товар сразу отправлялся в Россию. По его словам, по такой схеме оплачивались около 10–20% всех поставляемых в Россию из Китая ноутбуков, а также до 30% другой электроники.

Гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов сообщил, что блокировку платежей банками ОАЭ инициирует китайская сторона. Так, по его словам, китайские банки из-за угрозы вторичных санкций со стороны США запрашивают у контрагентов из ОАЭ данные о происхождении поступающих к ним средств и таможенную декларацию.

В свою очередь, учредитель бренда Jacky’s Гусейн Иманов рассказал изданию, что российские компании все же нашли способ проводить платежи за поставки электроники из Китая, но с повышенной комиссией. Это, по его словам, может к концу осени — началу зимы привести к дефициту техники на российском рынке и росту цен на 8–10%. С таким предположением согласился и Осипов, уточнив, что, по его мнению, цены на электронику в России вырастут на 5%.

Из-за угрозы введения санкций со стороны США российские и китайские компании испытывают проблемы уже не первый месяц. Так, 20 августа газета «Ведомости» писала, что ряд китайских банков начал возвращать платежи российских компаний за товары, уже поставленные из Китая.

А двумя неделями раньше агентство Reuters сообщало, что российская и китайская стороны разрабатывают бартерные схемы для того, чтобы избежать контроля финансовых властей США и избежать угрозы введения новых санкций.

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