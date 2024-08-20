Китайские банки испугались санкций Запада и начали возвращать деньги в Россию

Некоторые китайские банки начали возвращать платежи за те товары, которые уже поставлены в Россию. Это еще одна проблема, с которой столкнулся российский бизнес из-за страха Китая перед вторичными санкциями со стороны Запада. Об этом пишут «Ведомости».

Газета ссылается на четырех предпринимателей, которые столкнулись с проблемой возврата платежей из Китая. Наличие сложностей с оплатой подтвердили в юридических фирмах FTL Advisers и SinoRuss, адвокатском бюро Nordic Star и банке для бизнеса «Бланк».

Один из российских импортеров рассказал, что ему вернули деньги через три месяца за уже растаможенный и полученный товар. Он провел оплату в юанях через крупный китайский банк, название которого он не уточнил. Другой импортер рассказал, что около трех месяцев ждал прохождение платежа в юанях. За это время он оформил товар на российской таможне и получил его, однако платеж внезапно вернулся.

В похожей ситуации оказался третий собеседник газеты. Китайский банк вернул платеж примерно через четыре месяца после отправки денег. Российский импортер был уверен, что китайская сторона получила и приняла платеж. Иная ситуация сложилась у четвертого бизнесмена, опрошенного газетой. Он все же получил официальное уведомление из Китая: местный банк предупредил, что не может получить платеж за товар и отправляет деньги обратно в Россию. Платеж был проведен в мае, а на момент возврата денег товар уже находился у российского импортера. Китайский банк не назвал причину возврата средств.

Партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев подтвердил, что некоторые их клиенты в России действительно сталкивались с такими проблемами, однако пока что речь не идет о массовом возвращении платежей. Гусев перечислил причины, по которым китайские банки отказываются принимать платежи из России. В частности, проблемы могут возникать из-за ошибки в реквизитах, несоответствии данных в документах и несоблюдении правил валютного контроля КНР. Он также не исключил и боязнь китайских контрагентов вторичных санкций. В свою очередь, глава направления внешнеэкономической деятельности «Бланка» Анастасия Сорокина считает боязнь санкций основной причиной непрохождения платежей из России.

Коммерческий директор «РМ Лоджистик» Евгений Фаренец не согласен с Гусевым и считает, что подобные проблемы с платежами из России в Китай все же приобрели массовый характер. Фаренец объяснил, как именно происходят такие сделки и почему товар все же доходит до России. Часто китайский поставщик отгружает российскому покупателю товар после частичной оплаты. Стороны договариваются, что полная оплата будет произведена в течение пяти дней после отгрузки. И именно в этот момент появляется проблема с оплатой на стороне китайских банков. Получается, что деньги зависают на моменте транзакции, а груз остается в порту или еще где-то. Иногда стороны договариваются об альтернативных схемах оплаты после растаможивания.

Еще в марте стало известно, что некоторые китайские банки прекратили принимать платежи в юанях из России. Среди таких банков были, например, Ping An Bank, Bank of Ningbo и Great Wall West China Bank. Тогда уточнялось, что китайские банки отказались проводить сделки с российскими клиентами еще с января 2024 года. Агентство Reuters писало, что Россия и Китай готовятся перейти на бартерные схемы торговли из-за угрозы введения вторичных санкций со стороны США.

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