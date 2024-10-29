Изменения климата оказались смертоноснее убийц в 10 раз

Ученые Института глобального здоровья в Барселоне (ISGlobal) выяснили, что из 68 тысяч случаев смерти, связанных с жарой, во время очень жаркого лета 2022 года больше половины — 38 тысяч — были вызваны изменениями климата. В том году климатические изменения в Европе убили в 10 раз больше человек, чем убийцы. Об этом сообщает The Guardian.

Чтобы это подсчитать, ученые из ISGlobal взяли данные 35 европейских стран о температурных изменениях и здоровье людей. В своем исследовании, опубликованном в Nature Research journals, они сравнили наш мир с моделью мира, который не нагревается вследствие глобального потепления.

По данным исследования, потепление убило 22501 женщину и 14026 мужчин. При этом, считают ученые, 56% связанных с жарой смертей можно было бы избежать, если бы человек сократил использование сжигаемого топлива и не уничтожал природу. За шесть лет до 2022 года от 44% до 54% смертей также были связаны с жарой, вызванной климатическими изменениями.

«Многим кажется, что климатические изменения — это проблема будущего. Но результаты нашего исследования показывают, что она актуальна уже сейчас», — заявила Тесса Бэк, лидер исследования.

Жара убила больше женщин, чем мужчин, больше южных европейцев, чем северных, и больше пожилых людей, чем молодых. Сообщается, что ученые и так знали, что углеродные выбросы увеличивают температуры, — но они не знали, что вызванная этим жара убивает так много людей.

Даже малейшие изменения температур влияют на человеческое здоровье. Чтобы уменьшить влияние глобального потепления на здоровье, врачи советуют пить больше воды, оставаться дома в самые жаркие периоды дня и следить за пожилыми соседями, которые живут одни. Государствам советуют создавать в городах больше зеленых зон, использовать меньше бетона при строительстве и сокращать углеродные выбросы.