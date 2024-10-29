Аспирант случайно обнаружил древний город Майя с помощью Google

Археологи случайно обнаружили древний город цивилизации Майя на территории Мексики помощью поисковика Google. В городе, который получил название Валериана, могли проживать от 30 до 50 тысяч человек. Об этом пишет Би-би-си.

Исследователи обнаружили большой город с пирамидами рядом с автомагистралью в штате Кампече. Помимо пирамид, ученым удалось различить амфитеатры, спортивные площадки и дороги. Все это находилось недалеко от места, где местные мексиканцы занимались сельским хозяйством, не подозревая о находке археологов.

Автор открытия — аспирант из американского Университета Тулейн Люк Олд-Томас. На шестнадцатой странице поисковика Google он нашел съемку территории, которую делала мексиканская организация по мониторингу окружающей среды. Съемка была проведена с помощью технологии LiDAR — это устройство, которое с помощью световых волн от лазера сканирует пространство и строит 3D-модели.

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Олд-Томас обработал данные с помощью методов археологов. Лазер технологии LiDAR способен проникать сквозь почву подобно солнечному свету, поэтому он позволяет археологам «увидеть» скрытый древний рельеф. Так ученый обнаружил следы города, который можно сравнить по площади со столицей Шотландии.

Ученые предполагают, что Валериана могла быть важным городом, так как обладает «признаками столицы». Например, здесь достаточно плотная застройка для городов времени Майя. Олд-Томас и его коллеги обнаружили более шести тысяч зданий разных размеров. Помимо этого, они нашли две площади с храмами для молитв, а также площадку для игры в мяч.

«Ни научное сообщество, ни правительство никогда не знали об этом. Это открытие действительно ставит восклицательный знак после заявления о том, что нет, мы не нашли всего, и да, еще многое предстоит открыть», — высказался Олд-Томас.

Народы Майя жили в Центральной Америке и на полуострове Юкатан с 1800 года до нашей эры. Расцвет их цивилизации продолжался вплоть до 900 года нашей эры. Ученые до сих пор спорят, почему цивилизация Майя пришла в упадок, и почему местные жители покидали свои города. Среди вероятных версий называют войны, или экологические факторы.