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Криминал

Школьнику выстрелили в висок на уроке безопасности и защиты Родины

2 минуты чтения 28.10.2024

В селе Ёгва Пермского края девятиклассника ранили в висок из пневматической винтовки. Уже вторую неделю школьник лежит в отделении нейрохирургии с пулей в голове, пишет городское издание «Парма новости».

«Парма новости» рассказывает, что 16 октября у девятого класса в спортивном зале проходил урок основ безопасности и защиты Родины. Пока учительницы не было в классе, 15-летнего ученика ранили в висок из пневматической винтовки.

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Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) — новый школьный предмет, который заменил основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) с 1 сентября 2024 года. В новую программу добавлена секция «Военная подготовка. Основы военных знаний», где школьников учат ходить строем и обращаться с оружием.

После выстрела школьника отвезли в реанимацию ближайшего города Кудымкар, а затем на вертолете доставили в отделение нейрохирургии пермской больницы. Родственники сообщили журналистам, что пулю пока не удалось достать, потому что «она глубоко и добраться до нее сложно».

По словам родственников, врачи допускают, что подростку придется до конца жизни сталкиваться с различными ограничениями: у него возникли трудности с координацией движений, левая сторона работает частично, ему приходится заново учиться ходить.

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Урок безопасности и защиты Родины проводила учительница физкультуры. Как говорят местные жители, она сначала «не хотела даже браться за предмет», но начала преподавать ОБЗР по настоянию директора.

Как именно ранили подростка — пока не известно. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

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