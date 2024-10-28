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Политика

Эксперты обнаружили признаки фальсификаций на выборах в Грузии

18:13 28.10.2024

Итоги выборов в парламент Грузии могли быть сфальсифицированы на участках в сельских регионах. Речь может идти о вбросах бюллетеней и подсчете голосов в пользу правящей партии, сообщили два независимых эксперта. На результаты их исследований обратило внимание «Агентство».

Электоральный эксперт Роман Удот написал в фейсбуке, что изучил 97-98% протоколов. Разработчик программного обеспечения Леван Квирквелия сообщил в соцсети Х, что проанализировал три с половиной тысячи экземпляров протоколов с избирательных участков. 

Квирквелия и Удот сравнили результаты голосования в пяти крупных городах с результатами в остальных, преимущественно сельских регионах. По информации экспертов, на графиках с итогами голосования в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми результаты партий на участках не сильно разнятся — в отличие от графиков с итогами на остальных участках.

В примерно четырех сотнях населенных пунктов «приходят 100 избирателей и все 100 голосуют за правящую партию», пишет Квирквелия. По его мнению, это «сценарий, который практически нереален на честных выборах», поскольку «почти невозможно, чтобы в таком количестве мест естественным образом произошел резкий скачок, а не плавная тенденция».

Удот сказал, что подобная картина должна быть хорошо знакома российским электоральным экспертам и наблюдается на участках, где завышена явка. В разговоре с «Агентством» Удот не взялся оценивать, насколько сильно возможные фальсификации повлияли на общий исход выборов. Квирквелия об этом тоже не пишет.

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Эксперты независимо друг от друга использовали метод ученых Александра Собянина и Владислава Суховольского, который с 1990-х годов используется при анализе результатов выборов в России, пишет «Агентство».

На выборах официально победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав около 54% голосов. Результат позволит ей сформировать большинство в парламенте и провести свою кандидатуру председателя правительства.

Представители США и Евросоюза призвали провести расследование нарушений, допущенных в ходе голосования. Миссия ОБСЕ объявила, что процесс голосования был хорошо организован, но сложившаяся в стране «напряженная обстановка» и «неравные условия игры» подрывают доверие к результатам выборов. Грузинская оппозиция собралась вечером понедельника, 28 октября, провести протестную акцию. 

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