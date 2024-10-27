Грузинская оппозиция анонсировала протесты в стране



Две грузинские оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство – Национальное движение» заявили, что не согласны с результатами прошедших 26 октября выборов в парламент страны и анонсировали протесты. По предварительным результатам голосования, лидирует пророссийская консервативная партия «Грузинская мечта», которую основал миллиардер Бидзина Иванишвили.

На утро 27 октября ЦИК Грузии обработала уже 99,164% бюллетеней. По предварительным результатам голосования, пророссийская правящая партия получила 54,273% — 1 114 936 голосов.

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Для того, чтобы пройти в парламент, партии должны преодолеть порог в 5%. Этот барьер преодолели четыре оппозиционные партии. Сообщается, что «Коалиция за перемены» набрала 10,806% (221 992 голоса), «Единство – Национальное движение» – 10,094% (207 353), «Сильная Грузия» — 8,752% (179 795), а «Гахария за Грузию» — 7,75% (159 204).

По предварительным результатам голосования на зарубежных участках, пророссийская партия набрала всего 15%. Больше всего голосов получила «Коалиция за перемены» — 31,9%.

Лидеры как минимум трех партий после объявления предварительных результатов голосования в Грузии заявили, что не признают итоги выборов.

Лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия заявил, что пророссийская партия создает «конституционный переворот и должна быть привлечена к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Грузии». По его словам, на выборах была «сложная схема фальсификаций».

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Лидер партии «Единство — национальное движение» Тина Бокучава назвала результаты выборов украденными.

«ЦИК выполнила грязное поручение Иванишвили и объявила результаты, которые показывают, что олигарх Иванишвили украл победу у грузинского народа и тем самым украл у него европейское будущее», — сказала она.

Лидер коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе заявила, что результаты голосования «не отражают волю грузинского народа».

«Эти цифры противоречат историческим и нынешним выборам в Грузии, мы боремся за каждый голос, используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора грузинского народа. Мы не собираемся дать возможность отобрать этот выбор никому», — сказала она.

Пророссийская партия начала праздновать свою победу еще 26 октября — сразу после объявления первых предварительных результатов голосования проправительственного канала «Имеди». Партию уже успели поздравить как минимум три страны — Венгрия, Россия и Азербайджан.