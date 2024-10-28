Популяция ежей сильно сократилась

Обыкновенный еж попал в новую категорию — «вид, близкий к уязвимому положению». Все дело в том, что за последние 10 лет популяция ежей сократилась на 30%. Обыкновенный еж является распространенным видом животного не только в Европе, но и в России, и активная городская застройка вытеснила его из естественной среды обитания. Об этом сообщает The Guardian.

28 октября Международный союз охраны природы (МСОП), организация, которая отслеживает популяции всех видов животных и ведет Красную книгу, поменял статус обыкновенного ежа. Из категории вида, «вызывающего наименьшие опасения», еж попал в категорию вида, «близкого к уязвимому положению».

«К сожалению, данные указывают на тревожное и значительное сокращение численности [ежей]. <…> Еще есть шанс остановить сокращение численности этого вида, и мы должны стремиться предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации», — заявила сотрудница МСОП Эби Газзард.

Помимо активной городской застройки, причинами, которые вытеснили вид за последнее десятилетие, стали автомобили, пестициды и плохо организованное садоводство. Например, ежи едят насекомых, отравленных пестицидами, и умирают вслед за ними.

«Сокращение популяции ежей, скорее всего, не станет сюрпризом для обычного человека. Когда речь о них заходит в разговорах, кто-нибудь обязательно скажет, что просто их больше не видит. Надежда только на то, что чем больше ежи будут превращаться в далекое детское воспоминание, тем больше мы начнем действовать, чтобы вернуть это воспоминание к жизни», — заявил Хоуп Нотхелфер, пресс-секретарь Общества защиты млекопитающих.

Уже сейчас организация призывает людей к тому, чтобы вести хозяйство и садоводство более дружелюбно по отношению к ежам. Например, оставлять небольшие отверстия в заборах, чтобы ежи могли перемещаться между участками, не использовать пестициды, делать небольшие домики для ежей.