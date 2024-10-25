От вымогавшего обнаженные фотографии мужчины пострадали более трех тысяч несовершеннолетних

26-летний Александр Маккартни был приговорен минимум к 20 годам заключения в Северной Ирландии за крупнейшее кэтфишинговое дело за всю историю Великобритании. Жертвами Маккартни могли стать около 3500 несовершеннолетних, а одна из его жертв, 12-летняя Симаррон Томас из США, покончила с собой. Об этом сообщает CBS News.

С января 2021-го по март 2024 года Маккартни признал вину в 185 преступлениях против 70 детей. Речь идет о шантаже, подстрекательстве несовершеннолетних к сексуальным действиям и распространение обнаженных фотографий, которым Маккартни занимался с 2014-го по 2019 год.

Следователи уверены: в списке пострадавших около 3500 тысяч несовершеннолетних из 30 стран, но они ограничились 70 пострадавшими, чтобы дело было проще вести в суде. Уже когда Маккартни общался с Симаррон Томас в 2018 году, полиция проводила в его отношении расследование, но под стражу он попал только в 2019-м — после звонка 13-летней девочке из Шотландии.

Во время рейда в доме Маккартни полиция обнаружила 64 устройства, при помощи которых он связывался со своими жертвами, в основном через Snapchat. На 12 из этих устройств стояло по четыре эмулятора других девайсов и операционных систем, а внутри каждого эмулятора хранилось по 760 папок с фотографиями жертв.

Уточняется, что покончившая с собой Симаррон Томас общалась с Маккартни тогда, когда он уже был под следствием в Великобритании. Томас совершила самоубийство в мае 2018 года, когда он угрозами шантажа вынуждал ее отправить свои обнаженные фотографии. В ответ девочка пообещала вызвать полицию, но Маккартни ответил, что ему «наплевать». Отчаявшись, она сказала ему, что застрелится, но он лишь сказал, что у Томас «есть 30 секунд, чтобы выполнить его просьбу».

Тело девочки обнаружила ее девятилетняя сестра. 18 месяцев спустя отец Симаррон Томас, ветеран армии США, также совершил самоубийство. Уточняется, что он так и не узнал, почему его дочь пошла на это.

«Нас уничтожила новость о смерти нашей внучки. Мы знаем, что, что бы мы ни сделали или ни сказали, ее не вернуть. Но если мы [нашим примером] поможем другим семьям не проходить через то же самое, то хоть что-то хорошее получится из случившегося. Родители, всегда общайтесь [со своими детьми] и помните о том, что в интернете есть злые люди», — сказали дедушка и бабушка Симаррон, Пегги и Дейл Томасы.