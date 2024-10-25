EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

От вымогавшего обнаженные фотографии мужчины пострадали более трех тысяч несовершеннолетних

2 минуты чтения 25.10.2024

26-летний Александр Маккартни был приговорен минимум к 20 годам заключения в Северной Ирландии за крупнейшее кэтфишинговое дело за всю историю Великобритании. Жертвами Маккартни могли стать около 3500 несовершеннолетних, а одна из его жертв, 12-летняя Симаррон Томас из США, покончила с собой. Об этом сообщает CBS News. 

С января 2021-го по март 2024 года Маккартни признал вину в 185 преступлениях против 70 детей. Речь идет о шантаже, подстрекательстве несовершеннолетних к сексуальным действиям и распространение обнаженных фотографий, которым Маккартни занимался с 2014-го по 2019 год. 

Следователи уверены: в списке пострадавших около 3500 тысяч несовершеннолетних из 30 стран, но они ограничились 70 пострадавшими, чтобы дело было проще вести в суде. Уже когда Маккартни общался с Симаррон Томас в 2018 году, полиция проводила в его отношении расследование, но под стражу он попал только в 2019-м — после звонка 13-летней девочке из Шотландии. 

Во время рейда в доме Маккартни полиция обнаружила 64 устройства, при помощи которых он связывался со своими жертвами, в основном через Snapchat. На 12 из этих устройств стояло по четыре эмулятора других девайсов и операционных систем, а внутри каждого эмулятора хранилось по 760 папок с фотографиями жертв. 

ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Соратники Навального обвинили политика во лжи и манипуляциях
Политика3 минуты чтения

Уточняется, что покончившая с собой Симаррон Томас общалась с Маккартни тогда, когда он уже был под следствием в Великобритании. Томас совершила самоубийство в мае 2018 года, когда он угрозами шантажа вынуждал ее отправить свои обнаженные фотографии. В ответ девочка пообещала вызвать полицию, но Маккартни ответил, что ему «наплевать». Отчаявшись, она сказала ему, что застрелится, но он лишь сказал, что у Томас «есть 30 секунд, чтобы выполнить его просьбу». 

Тело девочки обнаружила ее девятилетняя сестра. 18 месяцев спустя отец Симаррон Томас, ветеран армии США, также совершил самоубийство. Уточняется, что он так и не узнал, почему его дочь пошла на это. 

«Нас уничтожила новость о смерти нашей внучки. Мы знаем, что, что бы мы ни сделали или ни сказали, ее не вернуть. Но если мы [нашим примером] поможем другим семьям не проходить через то же самое, то хоть что-то хорошее получится из случившегося. Родители, всегда общайтесь [со своими детьми] и помните о том, что в интернете есть злые люди», — сказали дедушка и бабушка Симаррон, Пегги и Дейл Томасы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Политика
ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Соратники Навального обвинили политика во лжи и манипуляциях
3 минуты чтения
Вопреки мнению Владимира Путина
Общество
Вопреки мнению Владимира Путина
Большинство россиян все еще поддерживают президента России, но хотят завершения войны и восстановления отношений с Западом
5 минут чтения
Я вожу автобус, и мне нравится
Общество
Я вожу автобус, и мне нравится
Закончив ВШЭ, я устроился в управление транспорта, а на маршруты выхожу для души — об этом я мечтал с детства
5 минут чтения
Подросток влюбился в чат-бота и покончил с собой
Общество
Подросток влюбился в чат-бота и покончил с собой
Его мать подала в суд на приложение Character.AI. В компании отрицают свою вину
5 минут чтения
Как меня выдавили из страны из-за старой фотографии в инстаграме
Общество
Как меня выдавили из страны из-за старой фотографии в инстаграме
Мне 23, я гей, и моя жизнь изменилась за один день
7 минут чтения
Поляризация вредит всем
Политика
Поляризация вредит всем
Я отказался занимать радикальную позицию и столкнулся с травлей и угрозами, но все еще верю, что без уважения к оппонентам мы ничего не добьемся
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.