Подросток расстрелял всю семью на глазах притворившейся мертвой младшей сестры



В штате Вашингтон в США 15-летний подросток обвиняется в убийстве пяти членов своей семьи — родителей, двух братьев и шестилетней сестры. Еще одна сестра подростка выжила, притворившись мертвой, пишет New York Post.

Инцидент произошел в ночь на 21 октября в доме на Лейк-Элис Роуд в пригороде Сиэтла. В ту ночь в доме Хамистонов произошла стрельба. Убили всех, кроме 11-летней девочки, которая притворилась мертвой, а затем сбежала к соседям.

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По словам девочки, в ту ночь ее старший брат ворвался в спальню с пистолетом отца и открыл огонь по всем членам семьи. Девочка проснулась из-за стрельбы и, открыв дверь своей спальни, обнаружила истекающие кровью тела отца и 13-летнего брата. Она рассказала, что брат также застрелил ее шестилетнюю сестренку, когда та вышла в коридор.

Убедившись, что все трое мертвы, мальчик зашел в комнату 11-летней сестренки, в которую предположительно выстрелил два раза. В обвинительных документах говорится, что девочка притворилась мертвой — она закрыла глаза и пыталась не дышать. Когда подросток вышел из комнаты, девочка сбежала через окно своей спальни к соседям, которые вызвали полицию. По телефону соседи рассказали, что ребенок получил огнестрельное ранение в шею и руку.

В это же время 15-летний подросток позвонил в полицию и сообщил, что его младший брат якобы открыл стрельбу в доме, а затем покончил жизнь самоубийством из-за страха быть пойманным за просмотром порнографии.

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Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили тела Марка и Сары Хамистон, а также трех их детей. Подростка задержали и поместили под стражу в Центр правосудия по делам детей и семей Кларка в Сиэтле.

В разговоре с полицейскими выжившая девочка рассказала, что обвиняемый ранее попал в «большие неприятности». Она предположила, что из-за этого он мог совершить подобное преступление. Также, по ее словам, подросток перед убийством провалил несколько тестов в школе.