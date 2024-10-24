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Криминал

В Челябинской области после убийства таксистки начались беспорядки

3 минуты чтения 24.10.2024

В городе Коркино Челябинской области после убийства таксистки местные жители устроили стихийный сход, забрасывая камнями и поджигая дома, как уточняют местные медиа, «в цыганском квартале». Силовики разогнали сход и задержали от 30 до 50 человек, сообщили со ссылкой на корреспондентов местное издание 74.РУ, телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Mash.

40-летнюю таксистку нашли мертвой на окраине города вечером 23 октября. У женщины осталось двое детей, рассказали изданию ее коллеги-таксисты. Днем 24 октября следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело и назвал адрес дома, где нашли тело, — на улице Ватутина. 74.РУ опубликовало ориентировку с именами двух молодых мужчин шестнадцати и девятнадцати лет.

Телеграм-канал «Челябинск будущего» обратил внимание, что, рассказывая о преступлении, пропагандистские медиа «акцентировали внимание на предполагаемой национальности убийц».

Вечером на улице Ватутина начали собираются люди, в основном мужчины. Они пошли к дому, в котором, по мнению собравшихся, живут указанные в ориентировке юноши. Затем участники стихийного схода услышали «звуки, похожие на выстрелы» и некоторые из собравшихся сказали, что стреляли из дома, «в котором живут два молодых человека из ориентировки».

В ответ люди начали забрасывать дом камнями, переворачивать, разбивать и поджигать стоящие рядом автомобили. Толпа начала поджигать дома, в нескольких были разбиты окна, писало 74.РУ.

На фоне беспорядков Следственный комитет сообщил, что подозреваемый в убийстве женщины уже задержан. По словам следователей, это семнадцатилетний житель Коркино, которого подвезла до его дома таксистка, после чего «произошел конфликт», и молодой человек четырежды ударил жертву ножом в грудь.

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После появления этой новости участники стихийного схода не разошлись, беспорядки продолжались до глубокой ночи.

На место беспорядков приехали сотрудники Росгвардии и сначала встали цепью, перегородив вход в дом, из которого, по словам очевидцев, стреляли. Люди из толпы начали требовать от силовиков, чтобы те вывели из дома людей, называя их «собаками, шакалами черными». «Зарплату, суки, получаете за что?» — кричал один из мужчин.

Вскоре силовики начали задержания участников протестов, а также «представителей цыганской диаспоры», пытавшихся выехать из города. Через несколько часов задержания завершились, журналисты рассказали о «наводнивших город» силовиках.

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Жители соседнего города Еманжелинска рассказали «Осторожно, новости», что видели спасающихся от погрома людей, которые «прибывали семьями с большим количеством детей».

Телеграм-канал Mash написал, что двоих человек отвезли в больницу с огнестрельными ранениями — одному пуля попала в шею, другому в бедро. Mash оценил число участников беспорядков в «тысячи людей». Телеграм-канал Shot сообщил, что в итоге два дома оказались подожжены, а три автомобиля — сгорели.

Позже глава Коркинского округа сообщила журналистам, что два человека «получили легкие огнестрельные ранения». В администрации губернатора Челябинской области заявили, что семье убитой таксистки «будет оказана вся необходимая помощь и поддержка». 

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