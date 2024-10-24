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Мир

Таяние арктических льдов привело к росту заболеваемости белых медведей 

2 минуты чтения 24.10.2024

Из-за повышения температуры в Арктике белые медведи столкнулись с растущей угрозой заражения вирусами, бактериями и паразитами, с которыми еще 30 лет назад они почти не сталкивались. Об этом, как пишет Би-би-си, говорят результаты исследования, в ходе которого ученые изучили образцы крови медведей обитающих в Чукотском море.  

Сначала исследователи проанализировали образцы крови, собранные в период с 1987 по 1994 годы, затем собрали и изучили образцы, полученные с 2008 по 2017 годы. В  результате ученые обнаружили, что в свежих образцах крови медведей значительно чаще обнаруживались признаки заражения вирусами, бактериями или паразитами. 

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По словам биолога доктора Карин Роуд из Геологической службы США, судить по образцам крови о физическом здоровье медведей сложно, однако полученные результаты позволяют с уверенностью говорить о глобальных изменениях всей экосистемы Арктики. 

Роуд пояснила, что за последние три десятилетия из-за таяния льдов белые медведи стали проводить больше времени на суше. Цель исследования — понять, как животные справляются с различными патогенами, обитающими на суше. 

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По словам Роуд, в целом медведи мало восприимчивы к болезням, а исследуемые патогены до сих пор не влияли на их популяцию. Тем не менее полученные в ходе исследования данные говорят о том, что «арктика меняется». 

Ранее зарубежные ученые, которые изучают Арктику, рассказали, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и из-за разрыва отношений с Россией все чаще сталкиваются с нехваткой данных. Это не позволяет ученым следить за нагреванием Земли в Арктике. 

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