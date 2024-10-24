Норвегия запретит детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Правительство Норвегии намерено ввести запрет на использование соцсетей детьми и подростками до 15 лет. Это связано с кампанией против технологических корпораций, которые, по мнению правительства, «настроены против мозгов маленьких детей». Об этом сообщает The Guardian.
Как пишет издание, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что политики должны принять меры, чтобы защитить детей от «власти алгоритмов». По его словам, социальные медиа-платформы используются индустрией не по назначению и могут сделать пользователей «одинокими и подавленными».
The Guardian отмечает, что в стране уже действует возрастной ценз на уровне 13 лет. Несмотря на это, более половины девятилетних, 58% десятилетних и 72% одиннадцатилетних детей пользуются соцсетями, согласно исследованию норвежского управления СМИ.
Правительство пообещало ввести дополнительные меры предосторожности, чтобы дети не могли обойти возрастные ограничения. В планах — внести поправки в Закон о персональных данных, согласно которым пользователи социальных сетей должны достичь 15 лет, чтобы дать согласие на обработку личной информации. Кроме того, правительство намерено разработать специальный механизм проверки возраста.
«Дети должны быть защищены от вредоносного контента в социальных сетях. Это большие технологические гиганты, влияющие на умы детей. Мы знаем, что это тяжелая битва, потому что в ней участвуют мощные силы, но именно здесь нужна политика», — заявил премьер-министр.
Йонас Гар Стере добавил, что даже при условии, что соцсети дают возможность одиноким детям общаться, их самовыражение не должно быть во власти алгоритмов. По его мнению, это может привести к еще большему чувству одиночества.