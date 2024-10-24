Норвегия запретит детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Правительство Норвегии намерено ввести запрет на использование соцсетей детьми и подростками до 15 лет. Это связано с кампанией против технологических корпораций, которые, по мнению правительства, «настроены против мозгов маленьких детей». Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что политики должны принять меры, чтобы защитить детей от «власти алгоритмов». По его словам, социальные медиа-платформы используются индустрией не по назначению и могут сделать пользователей «одинокими и подавленными».

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The Guardian отмечает, что в стране уже действует возрастной ценз на уровне 13 лет. Несмотря на это, более половины девятилетних, 58% десятилетних и 72% одиннадцатилетних детей пользуются соцсетями, согласно исследованию норвежского управления СМИ.

Правительство пообещало ввести дополнительные меры предосторожности, чтобы дети не могли обойти возрастные ограничения. В планах — внести поправки в Закон о персональных данных, согласно которым пользователи социальных сетей должны достичь 15 лет, чтобы дать согласие на обработку личной информации. Кроме того, правительство намерено разработать специальный механизм проверки возраста.

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«Дети должны быть защищены от вредоносного контента в социальных сетях. Это большие технологические гиганты, влияющие на умы детей. Мы знаем, что это тяжелая битва, потому что в ней участвуют мощные силы, но именно здесь нужна политика», — заявил премьер-министр.

Йонас Гар Стере добавил, что даже при условии, что соцсети дают возможность одиноким детям общаться, их самовыражение не должно быть во власти алгоритмов. По его мнению, это может привести к еще большему чувству одиночества.