Столицу Южной Кореи превратят в город без одиночества

Власти Сеула заявили, что в течение ближайших пяти лет они потратят около 327 миллионов долларов, чтобы сделать столицу Южной Кореи городом, «где никто не будет одинок». Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, власти страны пытаются бороться с проблемой смертей в одиночестве: так умирают тысячи корейцев каждый год, а их тела могут не находить в на протяжении нескольких дней или недель. В прошлом году число одиноких смертей достигло 3661, тогда как в 2022 году этот показатель был равен 3559, а в 2021 году — 3378.

По данным столичного правительства, их инициативы включают в себя круглосуточную горячую линию консультантов по проблемам одиночества и онлайн-платформу для аналогичного консультирования. В дальнейшем планируется организовать визиты домой к одиноким людям.

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«Одиночество и изоляция — это не просто индивидуальные проблемы, а задачи, которые общество должно решать сообща», — заявил мэр Сеула О Се Хун. По его словам, Сеул «мобилизует все муниципальные возможности», чтобы помочь одиноким людям восстановиться и «вернуться в общество».

Среди других нововведений города — расширение психологических служб и зеленых зон, введение планов питания для людей среднего и пожилого возраста, создание «поисковой системы» для выявления изолированных жителей, которым нужна помощь, а также проведение мероприятий, стимулирующих людей выходить на улицу и общаться с другими, например, садоводческих и спортивных встреч и книжных клубов.

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Как пишет CNN, эксперты приветствуют эти меры, но говорят, что необходимо сделать больше — отчасти потому, что одиночество в Корее связано с определенными аспектами корейской культуры, которые трудно изменить.