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Криминал

Убившую собственного младенца борщом женщину приговорили к 7 месяцам ограничения свободы 

2 минуты чтения 23.10.2024

В Приамурье Серышевский районный суд приговорил местную жительницу Зарубину А.Н. к семи месяцем ограничения свободы в связи со смертью из-за неправильного питания ее семимесячного сына. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Там уточнили, что, по данным суда, из-за ненадлежащего ухода за младенцем у него развился острый гастроэнтерит. Тем не менее мать ребенка не стала обращаться за медицинской помощью. Вместо этого она накормила ребенка борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком. Такая пища усугубила течение болезни. 

Состояние младенца серьезно ухудшилось, но мать и после этого не стала вызывать «скорую помощь», а сама отнесла ребенка на прием к педиатру в поликлинику. В результате медицинская помощь ребенку была оказана несвоевременно и он скончался в палате интенсивной терапии Серышевской районной больницы.

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Как сообщается, подсудимая признала вину и раскаялась. «Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания, выезжать за пределы Белогорского муниципального округа», — говорится в сообщении пресс-службы судов Амурской области.

Накануне стало известно, что Ковровский городской суд во Владимирской области отправил в СИЗО 19-летнюю местную жительницу по обвинению в убийстве собственного ребенка 2023 года рождения. По данным прокуратуры, она специально оставила ребенка одного дома без еды и воды, а когда ребенок умер, то обвиняемая положила его тело и вещи в коробку и оставила ее на улице недалеко от своего дома.

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