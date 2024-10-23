Убившую собственного младенца борщом женщину приговорили к 7 месяцам ограничения свободы 

В Приамурье Серышевский районный суд приговорил местную жительницу Зарубину А.Н. к семи месяцем ограничения свободы в связи со смертью из-за неправильного питания ее семимесячного сына. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Там уточнили, что, по данным суда, из-за ненадлежащего ухода за младенцем у него развился острый гастроэнтерит. Тем не менее мать ребенка не стала обращаться за медицинской помощью. Вместо этого она накормила ребенка борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком. Такая пища усугубила течение болезни.

Состояние младенца серьезно ухудшилось, но мать и после этого не стала вызывать «скорую помощь», а сама отнесла ребенка на прием к педиатру в поликлинику. В результате медицинская помощь ребенку была оказана несвоевременно и он скончался в палате интенсивной терапии Серышевской районной больницы.

Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей На работе решили не поднимать эту тему, пока он был жив Криминал 11 минут чтения

Как сообщается, подсудимая признала вину и раскаялась. «Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания, выезжать за пределы Белогорского муниципального округа», — говорится в сообщении пресс-службы судов Амурской области.

Накануне стало известно, что Ковровский городской суд во Владимирской области отправил в СИЗО 19-летнюю местную жительницу по обвинению в убийстве собственного ребенка 2023 года рождения. По данным прокуратуры, она специально оставила ребенка одного дома без еды и воды, а когда ребенок умер, то обвиняемая положила его тело и вещи в коробку и оставила ее на улице недалеко от своего дома.