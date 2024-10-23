В Москве девушек насильно сажали в автомобиль и вымогали деньги

В центре Москвы вымогатели насильно сажали незнакомых молодых женщин в автомобиль и, угрожая насилием, заставляли отдавать деньги. По делу о похищении девушек задержано двое мужчин, сообщило столичное управление Следственного комитета.

По данным следствия, первое нападение произошло в ночь с 24 на 25 сентября в Большом Дровяном переулке. Мужчины насильно посадили к себе в машину незнакомую девушку, угрожая физической расправой и «применяя психологическое насилие». Как уточнили в СК, подозреваемые потребовали от девушки отдать им деньги. Та «восприняла угрозы реально» и передала нападавшим более 150 тысяч рублей. После передачи денег девушку отпустили, высадив около станции метро «Марксистская».

Следователям известно о двух других подобных случаях, пишет СК. Таганский районный отдел московского управления СК по Центральному административному округу возбудил уголовное дело по статьям «похищение человека» и «вымогательство» (126 и 163 УК).

Сотрудники СК и полицейские задержали по этому делу двух подозреваемых и продолжают розыск «иных соучастников преступления». Их также проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Москве.

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Второе и третье нападения, о которых стало известно следователям, произошли на улице Щепкина и Рабочей, сообщил телеграм-канал «112». Последний случай зафиксирован 21 октября. По данным канала, вторая потерпевшая отдала похитителям 130 тысяч, а третья жертва — 95 тысяч рублей. Девушки физически не пострадали, хотя, чтобы откупиться, им пришлось «даже брать микрокредиты», пишет «112».